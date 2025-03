Anche la provincia di Ragusa sarà rappresentata, il 5 aprile a Roma, per la grande manifestazione nazionale del MoVimento 5 Stelle. “La situazione in Italia è da allarme rosso, e la provincia di Ragusa non fa alcuna differenza, anzi se è possibile è ancora peggiore rispetto ai dati nazionali: le famiglie sono in difficoltà, il carovita e il caro bollette pesano sempre di più, la produzione industriale è in calo e molte imprese rischiano di chiudere – dice il coordinatore provinciale, Federico Piccitto, allineandosi alle parole di Giuseppe Conte – E il governo Meloni, insieme all’Europa, a cosa pensa? A destinare sempre più fondi alle spese militari, con una corsa al riarmo che potrebbe costare all’Italia altri 30 miliardi di euro. Vogliamo esserci anche noi per dire a questo governo che deve fermarsi. Servono, più che mai in questa provincia, investimenti nella sanità, nell’istruzione, nella scuola, nel capitale umano, nella ricerca e nell’innovazione. Per questo invitiamo tutti quelli che volessero a unirsi a noi per sfilare insieme nelle strade della Capitale”. Questo il link della prenotazione https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOORxlv7iwwQoJgVSKTukGOG2MD0ix6e6ZxrfCLMah2lg1-g/viewform?usp=header