Due successi e una sconfitta. Sono questi i risultati ottenuti dalle formazioni della Volley Modica scese in campo nei campionati Under19, Under 17 e Serie C. Nel campionato Under 19 (nella foto), successo esterno nel derby di Pozzallo della formazione di Ciccio Italia che al Palazzetto dello Sport della città marinara si è imposta con autorevolezza ai padroni di casa del Gabbiano. In Serie C, invece, è arrivata la sconfitta al quinto set contro la Giavì Pedara. Sotto di due set, i giovani modicani hanno avuto una bella reazione d’orgoglio e con caparbietà e determinazione sono riusciti a risalire la corrente pagando poi pegno al tie break, dove i biancoazzurri hanno pagato a caro prezzo la fatica fatta per recuperare il risultato e soprattutto la loro inesperienza in un campionato “tosto” come la serie C, dove si ritrovano a combattere dall’altra parte della rete con giocatori “navigati” che sfruttano al meglio ogni fase del gioco. Ieri, invece, al “Geodetico” di via Fabrizio successo pieno per la formazione Under 17 che ha sbrigato in tre set la pratica del derby con la Koira Volley Vittoria. Domenica, intanto, un nutrito gruppo di giovani nati nel 2010 – 2012 e che si allenano con Francesca Giucastro, hanno partecipato a Pozzallo alle selezioni per il Trofeo dei Territori, mentre il gruppo dei nati nel 2009 guidato da Ciccio Italia, è stato impegnato a Letojanni nelle selezioni per il Trofeo delle Regioni. Domenica prossima, la formazione di serie C osserverà un turno di riposo, ma al “Geodetico” alle 11 torna in casa la squadra di Prima Divisione che riceverà la visita della capolista Volley Pachino.