Gli agenti della Stradale, in modalità safety car, allertati dalla Sala Operativa, hanno prima rallentato e successivamente interrotto il traffico all’altezza dell’Area di Servizio Tremestieri Ovest, riuscendo a fermare il conducente in contromano in condizioni di sicurezza e ad affidarlo, dopo averlo rasserenato, alle cure dei familiari. Per il conducente – accompagnato presso gli Uffici della Sottosezione Autostradale A/20 di Boccetta – è scattata la revoca della patente di guida e una multa salatissima oltre alla decurtazione di dieci punti ed al fermo amministrativo del veicolo per tre mesi.