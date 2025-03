Finisce in rissa una lite condominiale. Spaventati i residenti della zona per quanto accaduto nel pomeriggio di oggi a Vittoria in pieno quartiere Forcone. L’episodio è infatti accaduto in via Fosse Ardeatine, all’altezza di via Firenze. Davanti ad una palazzina, alcune persone hanno iniziato a darsele di santa ragione. Sul posto sono state inviate una volante della polizia di Stato e una gazzella dei carabinieri. All’origine della rissa ci sarebbero, secondo i testimoni, alcuni dissapori fra condomini. Cinque le persone coinvolte, tutti italiani, tra cui un minorenne. Alcuni di loro sono stati portati in caserma. Due, invece, le persone accompagnate al pronto soccorso di Vittoria. Procedono i carabinieri della Compagnia di Vittoria.