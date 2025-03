La 33ª giornata del campionato di Serie B Old Wild West vedrà la Virtus Ragusa affrontare il Fiorenzuola Bees in una gara importante per entrambe le formazioni in ottica playout. Il match si disputerà al PalaPadua domenica pomeriggio (palla a due alle 17). Ragusa è reduce da un filotto di tre vittorie consecutive prima della pausa per la Coppa Italia: l’ultima, contro Agrigento, ha dimostrato i progressi della squadra sotto il profilo caratteriale. La formazione dei coach Di Gregorio e Valerio non ha avuto passaggi a vuoto nel corso dei 40’, e ha sempre controllato il potenziale rientro dei “cugini”. Con una vittoria Ragusa aggancerebbe e sorpasserebbe in classifica Fiorenzuola al terz’ultimo posto, complice la vittoria del match d’andata, in trasferta, per 83-59 al PalArquato. Dopo questa sfida ne mancheranno altre cinque alla fine della regular season. Anche Fiorenzuola, però, è reduce da un ottimo momento di forma: 4 vittorie nelle ultime 8 gare, l’ultima sull’Az Pneumatica Saronno. Il play croato Emir Sabic garantisce 14,2 punti di media a sera. A cui si aggiungono gli oltre 11 di Andrea Colussa, che tira con il 44% da tre punti in stagione. I Bees sono la squadra meno prolifica del girone (appena 71,4 punti a partita), Magaye Seck invece è il secondo rimbalzista offensivo del Girone A (3,6 di media) dietro Marcius di Treviglio. “Ci siamo allenati tanto e domenica – dice coach Massimo Di Gregorio – dovremo essere bravi ad arrivare con la mente libera e mettere in campo quello che abbiamo preparato durante la settimana. Per farlo dovremo avere un livello di concentrazione altissimo, e fare tanta fatica sia a livello mentale che fisico tutti i quaranta minuti. In vista del finale di stagione dobbiamo ripartire dal livello di competitività e di attenzione che abbiamo raggiunto nelle ultime tre settimane e provare a mantenerlo”. La sfida contro Fiorenzuola, in programma eccezionalmente alle 17, sarà trasmessa anche in live streaming sul sito e l’app LNP Pass. Gli arbitri dell’incontro sono Turello di Rivalta di Torino e Caneva di Collegno (To).