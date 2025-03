Sono comparsi sabato mattina davanti al giudice monocratico del Tribunale di Ragusa i quattro maggiorenni coinvolti in una rissa per diverbi condominiali. Il giudice Andrea Reale ha convalidato gli arresti operati dai carabinieri venerdì alle 19, come chiesto dal pubblico ministero Gaetano Scollo, e poi li ha rimessi in libertà con l’obbligo di presentazione quotidiana alla caserma dell’Arma di Vittoria. I quattro erano finiti agli arresti domiciliari. Si tratta di due fazioni composte entrambe da padre e figlio. Da una parte un sessantenne ed un trentottenne difesi dagli avvocati Italo Alia e Giuseppe Di Stefano e dall’altra un quarantasettenne ed un ventitreenne difesi dagli avvocati Franco Vinciguerra e Teresa Vinciguerra. I legali dopo la convalida hanno chiesto i termini a difesa. Il direttissimo è stato aggiornato al 4 aprile. I quattro hanno rimediato nella rissa lievi ferite. Escluse qualsiasi responsabilità del minore presente nel luogo della rissa, il quartiere Forcone. L’episodio è accaduto in via Fosse Ardeatine, all’altezza di via Firenze. Sul posto dopo la segnalazione sono state inviate una volante della polizia di Stato e una gazzella dei carabinieri.