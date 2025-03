La spiaggia di Donnalucata potrebbe ospitare dal 19 al 21 luglio la finale del trofeo “Sabbie di Sicilia” dedicato agli sport su sabbia, in particolar modo al beach soccer. Giovedì si sono incontrati a palazzo di Città a Scicli i rappresentanti dell’amministrazione comunale con in testa il sindaco Marino, l’onorevole Ignazio Abbate e Fabio Nicosia, consigliere Figc con delega al Beach Soccer e patron di Sabbie di Sicilia. Nel corso dell’incontro è stato presentato il format, già sperimentato con successo negli ultimi due anni. Il torneo prevede quattro tappe in altrettante province (Catania, Messina, Palermo o Trapani e Ragusa) tra le migliori formazioni siciliane di beach soccer. L’ultima tappa che dovrebbe essere quella sciclitana, decreterà i campioni di Sicilia 2025. “L’anno scorso ho potuto toccare con mano la valenza di Sabbie di Sicilia – commenta l’onorevole Abbate – ottimamente organizzato da Fabio Nicosia e dal suo staff. Un grandissimo richiamo per appassionati che porta tanti benefici alle sedi di tappa. Tant’è vero che sono numerose le richieste pervenute da importanti località balneari siciliane. Mi auguro che la candidatura di Donnalucata sia quella vincente per ospitare le finali sia maschili che femminili. Sono sicuro che la collaborazione dell’amministrazione risulterà decisiva in questa direzione. La bellezza del luogo farà il resto “. “Sabbie di Sicilia – ha specificato il delegato FIGC Fabio Nicosia – è la sublimazione degli sport estivi in Sicilia. Non solo calcio ma anche volley e rugby, tutti nella variante su sabbia. Un torneo che vuole unire tutte le Sabbie siciliane nel nome dello sport, del divertimento e del turismo. Quest’anno abbiamo ricevuto tantissime proposte di candidatura, segno che l’interesse è sempre maggiore. Confido di poter svolgere le finali ancora una volta in questa provincia come avvenuto l’anno scorso a Marina di Ragusa, dopo aver organizzato una tappa anche a Marina di Modica. Una sorta di staffetta tra le spiagge più belle della nostra Regione che viene molto apprezzata dai vertici della Federazione e della Regione, dove l’onorevole Abbate supporta concretamente l’organizzazione. A breve contiamo di poter ufficializzare il calendario che oltre alla tappa sciclitana, prevederà un’altra a Catania, una nel messinese ed una nel Palermitano”.