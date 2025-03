“Nemmeno una settimana fa, ci siamo ritrovati in aula a dover votare, pena la perdita di un grosso finanziamento, la ratifica di una delibera di giunta, assicurando un numero legale che altrimenti sarebbe mancato. In quell’occasione abbiamo dimostrato forte senso di responsabilità non facendo mancare al sindaco la nostra presenza e quindi la possibilità del finanziamento alla città. E, tutto ciò, nonostante l’assenza di 4 consiglieri di maggioranza: Puglisi, Muriana, Arrabito e Bonincontro i quali, da qualche mese a questa parte, continuano a fare dichiarazioni congiunte, pur non appartenendo allo stesso gruppo politico. In quell’occasione ci siamo augurati che potesse essere l’ultima volta in cui, nonostante la mancanza di chiarezza sull’agibilità che il primo cittadino possiede nell’aula consiliare, ci toccasse soccorrere una maggioranza claudicante per il bene della città. E invece, giovedì sera, a distanza di una settimana ancora una volta la maggioranza ha fatto mancare i numeri”. E’ quanto denunciano i consiglieri Marianna Buscema, Caterina Riccotti, Sabrina Micarelli, Bruno Mirabella, Marco Lopes, Licia Mirabella e Consuelo Pacetto. “Due dei “magnifici 4” – ancora i sette consiglieri d’opposizione – hanno fatto mancare il loro appoggio al sindaco. Così dovendoci apprestare a votare la ratifica di due delibere di giunta che prevedevano finanziamenti per migliorare gli alvei della città e la pulizia dei torrenti oltre ad un finanziamento per il lavatoio di Santa Maria La Nova, ci è sembrato corretto far notare in aula, e solo lì, alla presenza del sindaco che per l’ennesima volta venivamo chiamati a un gesto di responsabilità e, considerato che la nostra presenza era fondamentale per non perdere i finanziamenti, siamo rimasti in aula per non fare mancare il numero legale. Per tutta risposta il consigliere Peppe Puglisi ha sentito il dovere di prendere la parola dicendo che eravamo diventati “stucchevoli” perché la maggioranza c’era e noi non dovevamo avere alcun “senso di responsabilità”. A quel punto è sembrato doveroso far sì che questa maggioranza si mostrasse in aula e pertanto abbiamo scelto di abbandonare l’aula per dare la possibilità, ai consiglieri di maggioranza, di palesare la loro coesione. Il risultato è stata la sospensione del consiglio, visto che mancava il numero legale, e il rinvio di un’ora all’interno della quale sono partite le telefonate per chiamare tutti all’ordine. Improvvisamente i consiglieri assenti non avevano più impedimenti e si sono palesati. Questo modus operandi dimostra, a nostro avviso, che è palesemente in atto una strategia per destabilizzare l’azione amministrativa. Avremmo volentieri evitato di ribadire questi schiocchi giochi politici e continuare a concentrarci sulle altre problematiche sollevate da tutti noi: sicurezza, Iblea Acque, raccolta differenziata, rilancio turistico. Ma visto che siamo stati chiamati in causa pubblicamente è bene dire tutta la verità e porci delle domande: i 4 consiglieri di quale maggioranza parlano? Quando parlano di maggioranza compatta a chi si riferiscono? Intendono a lungo fare questi giochi che vediamo da mesi legati all’assenza/presenza per raggiungere quali obiettivi? E il sindaco per quanto tempo ancora intende permettere questi schiocchi giochi di basso cabotaggio a danno della città? Potremmo continuare perché sono numerose le perplessità che abbiamo a fronte dei comportamenti ai quali assistiamo. Siamo convinti che il primo cittadino non può certo continuare in questo modo per altri due anni e mezzo e ci auguriamo che prenda i dovuti provvedimenti nei confronti di una certa maggioranza che non fa male a se stessa, ma alla nostra città”.