L’Avimecc Modica batte in gara 2 Lagonegro mai domo, al PalaRizza finisce al tiebreak, mercoledì in Lucania ci si gioca tutto in gara 3. Questo il tabellino: Avimecc Modica 3 Rinascita Lagonegro 2 Parziali: 25/22, 25/12, 23/25, 20/25, 15/12 Avimecc Modica: Barretta 2, Capelli 23, Putini 3, Chillemi 12, Cipolloni Save, Buzzi 11, Matani 8, Padura Diaz 22, Natasi (L1), n.e.: Raso,Pappalardo (L2), Tomasi, Italia, Bartoli. All. Enzo Distefano; Ass: Manuel Benassi Rinascita Lagonegro: Panciocco 10, Pegoraro 12, Cantagalli 26, Tognoni 13, Fioretti, Armenante 7, Sperotto 5, Bonacchi, Focosi, Fortunato (L1), n.e.: Vindice (L2), Franza, Parrini. All. Waldo Kantor; Ass: Giuseppe Pisano. Arbitri: David Kronaj di Varese e Roberto Guarnieri di Messina Si va a gara 3, insomma, per decidere chi tra Rinascita Lagonegro e Avimecc Modica staccherà il pass per la semifinale play off del campionato di Serie A3 di pallavolo. Oggi al “PalaRizza” i “Galletti” della Contea si sono assicurati la bella battendo al tiebreak una mai doma Rinascita Lagonegro. I biancoazzurri di Enzo Distefano dopo due set quasi perfetti, hanno subito il ritorno dei lucani bravi a risalire la corrente e a giocarsi il passaggio del turno al tiebreak, dove Padura Diaz e compagni hanno reagito alla grande e portato a casa un successo tanto voluto quanto meritato dopo ben 2h 32′ di dura battaglia e grande pallavolo. L’impatto al match dei modicani è di quelli voluti da coach Distefano. Capelli e compagni sono concentrati e decisi a prendersi il pallino del gioco e ci riescono (8/6), ma Lagonegro fa sentire sempre il fiato sul collo ai Chillemi e compagni che tengono duro (16/15). La sfida è bella e combattuta punto a punto (21/19), ma nelle fasi finali della prima frazione Modica è più lucida, allarga la forbice del punteggio e dopo 32′ di gioco taglia il primo traguardo grazie a un attacco lungo dei Lucani che vale il 25/22 e il vantaggio nei set dei modicani. Lagonegro accusa il colpo, ma nonostante ciò tiene botta ai biancoazzurri nelle battute iniziali del secondo segmento (8/7), ma appena i padroni di casa sospinti dai tifosi alzano i ritmi il sestetto ospite va in affanno (16/11). sulle ali dell’entusiasmo Modica allunga definitivamente con un parziale di 5 – 1 che vale il +9 che indirizza il parziale che i biancoazzurri si aggiudicano in 28′ con un eloquente 25/12 firmato dal mani fuori di Riccardo Capelli che vale il 2 – 0. La partita sembra indirizzata, ma Lagonegro è una grande squadra e non si arrende. Kantor catechizza i suoi atleti che al rientro in campo sembrano trasformati. Cantagalli penetra nella difesa modicana con maggiore continuità e per Lagonegro inizia la risalita (7/8). Modica fatica a restare in scia (13/16), ma non vuole fare scappare via Lagonegro perchè consapevole che farlo rientrare in partita sarebbe troppo pericoloso. Buzzi e compagnia provano a ricucire lo strappo (19/21), ma gli ospiti tengono benissimo il campo e alla fine con il muro vincente su Capelli vale il 23/25 dopo 40′ di gioco e il 2 – 1 che rimette in corsa gli ospiti. Lagonegro ora ci crede, ma i padroni di casa non vogliono mollare. Il quarto set inizia con un sostanziale equilibrio anche nel punteggio (8/7). Poi Modica ha un passaggio a vuoto che consente a Lagonegro di scappare (10/16). Il muro ospite diventa quasi invalicabile, e non permette ai biancoblu di passare. La forbice del punteggio è quasi impossibile da recuperare (14/21) e il pallonetto finale di Cantagalli certifica la rimonta lucano con il 20/25 in 29′ che rimanda ogni decisione al tiebreak. Il quinto set è un punto a punto continuo (4/5). Al cambio di campo Lagonegro è avanti di 1 (7/8) dopo un video check, ma l’Avimecc vuole a tutti i costi gara 3 e da grande squadra trova le soluzioni per ribaltare il punteggio (10/9). Padura Diaz chiede l’aiuto del pubblico che risponde presente, Modica va a +2 (12/10), ma Lagonegro non vuole cedere. Alla fine la lotta di nervi premia i modicani che con block out di Padura Diaz dopo 23′ di gioco chiudono definitivamente i conti 15/12 e rimandano il passaggio del turno a gara 3 in programma a Villa D’Agri mercoledì prossimo. “Doveva essere una partita di testa, ma soprattutto di cuore e così è stata– dichiara a fine match coach Enzo Distefano – eravamo avanti di due set con Lagonegro che ha reagito bene ci ha mostrato i denti e con la sua fase break ci ha messo in croce e i cinque muri consecutivi subiti nel quarto set ne sono la conferma, ma nel tiebreak i ragazzi hanno messo dentro tutta una stagione per cui hanno lavorato e sofferto e hanno fatto vedere di che pasta sono fatti. Credo che giocarsi la semifinale in gara 3 sia meritato. Ora – conclude il tecnico dell’Avimecc Modica – andiamo a Lagonegro a giocarcela a viso aperto a giocarci il passaggio in semifinale”. Stanchissimo ma felice e soddisfatto anche il capitano Stefano Chillemi che vuole continuare a sognare. “Siamo felici di questa vittoria ottenuta dopo una partita combattutissima con Lagonegro – dichiara il capitano dell’Avimecc Modica – siamo riusciti a portare il passaggio del turno a gara 3, ma già durante la settimana abbiamo avuto in allenamento quello spirito e quella sensazione che potevamo vincere e soprattutto di fare bene davanti al nostro pubblico. Adesso andremo a Lagonegro per la bella, una partita dove tutto può succedere e ci giocheremo tutte le carte che abbiamo a disposizione e lotteremo fino alla fine affinchè il nostro sogno possa continuare”.