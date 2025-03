In un finale convulso, come tanti quest’anno al PalaPadua, la Virtus si arrende a Fiorenzuola 68-70 e vede allontanarsi l’aggancio al terz’ultimo posto in classifica, appannaggio dei Bees. Ragusa gioca una buona partita solo a tratti, sbaglia troppi tiri liberi (10/19), non è molto ispirata dall’arco (6/24 da tre) e alla fine soccombe di fronte alla maggiore lucidità degli avversari, che portano a casa l’intero bottino grazie all’ottima prestazione di Sabic, Voltolini e Bottioni (49 punti in tre). Alla Virtus, che interrompe il filotto di tre vittorie, non basta la superba prestazione di Vavoli, autore di 18 punti e 10 rimbalzi. Fiorenzuola parte aggressiva in difesa e bene in attacco, con Voltolini protagonista di cinque dei primi sette punti ospiti. La Virtus fatica a prendere le misure agli avversari, ma Vavoli è un fattore: un paio di rimbalzi offensivi del capitano di Ragusa vengono convertiti in quattro punti. La partita torna subito in equilibrio: 11-11 al 5’. Vavoli risponde alla tripla di Bottioni, poi Kosic porta a spasso la difesa di Dalmonte. La Virtus trova il sorpasso con un canestro dello sloveno (18-17) e mantiene un punticino al primo intervallo: 20-19 al 10’. Bottioni riporta avanti Fiorenzuola, poi s’iscrive alla partita anche Simon: la sua tripla vale il 26-24 per i padroni di casa. Dalmonte chiama timeout e la sua squadra ne esce rinfrancata. Sabic, fino a quel momento con la museruola (per la difesa di Simon), segna otto punti in fila, Colussa ci aggiunge una tripla dall’angolo e i Bees tentano la prima fuga ufficiale: 30-37. Il vantaggio ospite tocca il +8, la Virtus si aggrappa a Gloria per limitare i danni e va all’intervallo lungo con qualcosa da resettare, ma soprattutto con Bertocco alla ricerca del primo canestro (0/6 dal campo). Dopo l’intervallo i ritmi sono subito altissimi. Vavoli è il più pronto, anche a rimbalzo d’attacco. Ma la Virtus esaurisce immediatamente il bonus. Tre falli (in 2’) sono di Erkmaa, il secondo è sospetto e coach Di Gregorio si arrabbia: tecnico alla panchina. I Bees galleggiano fra gli otto e i nove punti di vantaggio, finché Simon e Gloria diventano protagonisti: il primo in difesa, l’altro in attacco. Ragusa sale d’intensità e piazza un parziale feroce di 12-0, chiuso da un gioco cumulativo da tre punti di Kosic: 50-46 al 25’. Il PalaPadua sale con la voce e con la spinta, trascinata dalla squadra che esibisce il suo volto migliore. La Virtus, però, lascia troppi liberi sul ferro, Seck rimette Fiorenzuola in linea di galleggiamento e poi sigla il nuovo sorpasso (52-54 al 28’). I Bees conservano una lunghezza di margine entrando nell’ultimo quarto di gara: 54-55 al 30’. La Virtus torna avanti con i liberi di Adamu, ma è appena cominciata una volata infinita, l’ennesima di questa stagione. Le premesse sono buone: Bertocco segna il canestro della liberazione, in transizione, da tre punti: 61-57. Ma gli attacchi diventano frenetici, specie quello della Virtus. La difesa tiene (Simon stoppa in altura), ma Fiorenzuola trova due pertugi dal perimetro e infila un parziale mortifero di 0-6 con Colussa e Sabic: 61-65 al 36’. Vavoli trova il -2, Sabic segna un gran canestro al limite dei 24”. Ragusa spreca un paio di possibilità per accorciare, non trovando costanza dal perimetro. Tutto il contrario della formazione ospite, che assesta un jab in pieno mento con Voltolini: 63-70 al 38’. Bertocco non si arrende e segna il -4, ma nel momento decisivo arrivano due perse sanguinose. Calvi accorcia con un piede sull’arco (68-70) ma a 10.9 secondi dalla fine servirebbe un miracolo. Ne arriva mezzo, cioè la persa di Sabic: il tiro di Gloria viene sputato dal doppio ferro e per Ragusa il terz’ultimo posto si allontana di nuovo.Erkmaa 3, Piscetta ne, Bertocco 7, Simon 3, Gloria 15, Tumino, Vavoli 18, Kosic 13, Calvi 5, Adamu 4, Ianelli ne. All.: Di Gregorio-ValerioBiorac 3, Galassi ne, Bellinaso ne, Colussa 6, Bottioni 16, Seck 8, Voltolini 16, Guaccio 2, Sabic 17, Negri 2, Redini ne. All.: DalmonteTurello di Rivalta di Torino e Caneva di Collego (To)20-19; 32-39; 54-55.Tiri da due: Ragusa 20/39, Fiorenzuola 12/31; Tiri da tre: Ragusa 6/24, Fiorenzuola 9/30; Tiri liberi: Ragusa 10/19, Fiorenzuola 19/21; Rimbalzi: Ragusa 45, Fiorenzuola 36.