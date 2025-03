Lavori al Pietro Scollo, pianificati interventi per la sicurezza. Antonio Drago, assessore ai Lavori pubblici del Comune di Modica, dichiara: “Stamattina, assieme al sindaco Maria Monisteri e al collega di Giunta, Tino Antoci, siamo stati in sopralluogo al Pietro Scollo, lo stadio di contrada Caitina, con i vertici del locale commissariato di polizia – presente il dirigente dottor Lorenzo Cariola – tecnici, ingegneri ed architetti delle ditte che hanno in appalto i lavori nella struttura sportiva. Abbiamo fatto un recap della situazione delle due tribune, legato ai sistemi di sicurezza in occasione degli eventi sportivi prossimi e abbiamo verificato e pianificato quali correttivi e quali interventi produrre nell’immediato in modo da potere disputare gli eventi sin dal prossimo mese di settembre, una volta completate le opere previste nella struttura”. “L’occasione – ancora Drago – è stata utile anche per verificare sul posto, l’ottimo stato di avanzamento dei lavori finanziati con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Sul fronte sicurezza, saranno consolidati e protetti i muri di recinzione e sarà creato un apposito varco d’accesso per la tifoseria ospite in occasione delle gare di calcio. Inoltre, sarà creata una rete a protezione degli spettatori nel caso malaugurato di lancio di oggetti. Si tratta di pochi ma necessari interventi per consentire la disputa degli eventi all’interno del Pietro Scollo”.