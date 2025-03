La sala conferenze “Saro Di Grandi“ ha ospitato l’assemblea degli associati dell’Avis Provinciale di Ragusa sul tema: “Le nuove vie del dono. Strategie, obiettivi, unitarietà”. L’incontro è stato un proficuo momento die dinonché l’occasione per presentare i risultati di missione attraverso la relazione del Consiglio esposta dal presidente provinciale, dott. Salvatore Poidomani. L’assemblea ha anche approvato i bilanci, eletto il nuovo consiglio direttivo e nominato i delegati e i candidati per il rinnovo degli organismi dirigenti dei livelli associativi regionale e nazionale. Ai lavori sono intervenuti per il Comune di Ragusa l’assessore alle politiche della salute Giovanni Iacono e l’assessore ai servizi sociali Elvira Adamo, per l’Avis Regionale Sicilia il presidente Calafiore e la consigliera regionale Calafiore, il Direttore sanitario di Avis Provinciale Calabrese, il direttore del Simt Asp Sr Genovese e il consigliere di Avis nazionale Salvatore Mandarà. L’Avis in provincia di Ragusa continua a conseguire risultati straordinari. Rispetto all’anno precedente i donatori aumentano di 186 unità, risultando 26.973, mentre le donazioni si attestano a 45.767, + 485 unità. Per questo il presidente Poidomani ha voluto rivolgere “un sentito ringraziamento alle donatrici e ai donatori, ai dirigenti associativi, al personale sanitario e amministrativo delle 12 Avis comunali per il loro impegno quotidiano” – ricordando che “alla base dei significativi risultati ottenuti c’è anche il rapporto di collaborazione e di sinergia con il Simt dell’Asp di RG, diretto dal dott. Bennardello, attraverso cui si garantiscono livelli ottimali dell’attività trasfusionale e donazionale, soprattutto in termini di qualità e sicurezza, elementi fondanti del Sistema Integrato Ragusa”. “La soddisfazione per gli ottimi traguardi raggiunti” – ha dichiarato Poidomani – “non deve però indurci ad abbassare la guardia. Siamo consapevoli di dover gestire una realtà complessa come quella della donazione del sangue in cui intervengono vari aspetti: organizzativi, amministrativi, normativi, sanitari. Da qui la necessità di avere la capacità di affrontare le nuove sfide in un’ottica di sistema, esplorando nuove strade e iniziative da sviluppare secondo una visione d’insieme per garantire all’associazione un futuro in termini di crescita e di sviluppo”.