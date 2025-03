La Compagnia G.o.D.o.T. di Ragusa torna a divertire il pubblico con la nuova e spumeggiante produzione “Campane a festa”, spettacolo brillante a quadri scritto da Federica Bisegna. L’opera, inserita nel cartellone della 19ª stagione teatrale “Palchi Diversi”, debutterà alla Maison GoDoT nei giorni 28, 29 e 30 marzo, venerdì alle ore 20.30, sabato alle ore 19.30 e domenica alle ore 18.00. La rappresentazione nasce come un tributo a uno dei maestri della comicità italiana, Achille Campanile, celebre per il suo umorismo raffinato e surreale. Scrittore, drammaturgo e giornalista, Campanile giocava con la lingua con grande abilità, trasformando le parole in strumenti di satira e genialità, capaci di smascherare e sovvertire le convenzioni sociali. Il suo stile, i suoi calembour e giochi di parole, hanno ispirato Federica Bisegna che, con “Campane a festa”, porta sul palcoscenico un’esplosione di comicità, tra scene a quadri, battute fulminanti e situazioni paradossali. Un mix di trovate sceniche e parodie che coinvolgeranno e conquisteranno il pubblico con leggerezza ma acuta intelligenza. Come sempre, la regia e la scenografia sono firmate da Vittorio Bonaccorso, e i costumi sono curati da Federica Bisegna, direttori artistici della compagnia teatrale e protagonisti dello spettacolo insieme ai talentuosi attori: Rossella Colucci, Benedetta D’Amato, Alessandra Lelii, Angelo Lo Destro, Anna Pacini, Lorenzo Pluchino e Rita Scrofani. “Torniamo allo stile unico ed inconfondibile di Campanile, una fucina di invenzioni straordinarie a cui comici e drammaturghi di talento hanno attinto – spiegano i direttori artistici Bisegna e Bonaccorso – Una scrittura inconfondibile che univa il popolaresco alla raffinata ricerca linguistica, e che ha fatto la storia della comicità italiana”. Per info e prenotazioni degli spettacoli della 19esima stagione di “Palchi Diversi” della Compagnia G.o.D.o.T. è possibile contattare, anche su whatsapp, i numeri 3282553313, 3393130315, 3291421719, 3393234452, 3384920769 o scrivere a info@compagniagodot.it . Prenotazioni e prevendita online sul sito www.compagniagodot.it o presso la Maison GoDoT in Via G. Carducci, 265 a Ragusa. Solo prevendita presso Beddamatri, in via M. Coffa n. 12, sempre a Ragusa. È possibile usufruire della Carta del Docente e delle Carte della Cultura. È attiva una convenzione per gli studenti iscritti all’Università di Catania.