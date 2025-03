Da oggi Isabella Giusto (nella foto con il questore Marco Giambra) è la nuova dirigente dell’Ufficio contabilità, gestione finanziaria, attività contrattuale e servizi generali della Prefettura di Ragusa.

È infatti risultata vincitrice di una selezione pubblica indetta dal Ministero dell’Interno per la copertura di 19 posti da dirigente in altrettante sedi prefettizie.

La dottoressa Giusto, dunque, dopo 33 anni lascia l’Ufficio Amministrativo Contabile della Questura di Ragusa che ha diretto, con grande dedizione, professionalità ed efficienza dal dicembre del 1991, data del suo ingresso in servizio.

Una carriera ricca di incarichi importanti e di spessore quella della dottoressa Giusto che, oltre all’attività istituzionale, ha svolto le funzioni di commissario straordinario in diversi Comuni sciolti per infiltrazioni mafiose e di commissario liquidatore in diversi Comuni in dissesto finanziario.

Grazie a queste importanti esperienze ha arricchito la sua formazione dirigenziale e le sue competenze professionali, condizioni che le consentiranno di svolgere con particolare efficienza il nuovo incarico presso la Prefettura di Ragusa.