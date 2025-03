Frutto di un’accurata selezione di olive, l’olio dop Monti iblei rappresenta un perfetto equilibrio di sapore e aroma, ideale per arricchire ogni tipo di piatto. Un olio dalla forte personalità con un sapore intenso ed esplosivo. La guida degli Oli d’Italia di Gambero Rosso premia le aziende del consorzio di tutela. In bacheca l’ennesimo risultato di assoluto prestigio in un’annata che, nonostante le difficoltà, non ha fatto mancare punte di eccellenze. L’eccellenza dell’olio viene celebrata nella 15esima edizione della guida Oli d’Italia del Gambero Rosso (la quinta in versione bilingue, italiano e inglese). “Un ringraziamento ai nostri straordinari produttori che attraverso l’olio portano il nostro territorio nel mondo – spiega il presidente del consorzio di tutela olio dop Monti iblei, Giuseppe Arezzo – le Tre Foglie, nella guida del Gambero Rosso, rappresentano un ulteriore tassello. Si tratta di un meritato riconoscimento per il proficuo lavoro svolto da tutti i nostri imprenditori. Il nostro territorio ha una grande biodiversità e un patrimonio di uliveti per produzioni di nicchia che conquistano i mercati internazionali”.

Questo l’elenco delle aziende vincitrici del nostro territorio appartenenti anche al consorzio Dop Monti Iblei.

-Cherubino Bio 2024

Terraliva (Sicilia)

-Firrisa Dop Monti Iblei – Val D’Anapo Monocultivar Tonda Iblea Bio 2024

Tenuta Cavasecca (Sicilia)

-I Muri Igp Sicilia 2024

Frantoi Covato (Sicilia)

-Monocultivar Biancolilla Bio 2024

Frantoi Cutrera (Sicilia)

-Rosso Monocultivar Tonda Iblea Bio 2024

Rosso (Sicilia)

-U Principi Monocultivar Tonda Iblea 2024

Suoru Maria (Sicilia)

-Zahara Monocultivar Tonda Iblea 2024

Oleificio Guccione (Sicilia)

Premi speciali

-Miglior fruttato leggero

Frantoi Cutrera – Monocultivar Biancolilla Bio

Premi Speciali 2025

-Nuove tecnologie digitali

Frantoi Cutrera