Dopo i controlli di rito e la successiva consegna dei lavori, a distanza di circa un anno è stata completata la prima fase dei lavori di ammodernamento di alcuni reparti del presidio ospedaliero Maggiore di Modica aggiudicati con delibera n. 2202 del 29 settembre 2023 per quasi 1,5 milioni di euro dopo un ribasso superiore al 31%. Si tratta in particolare del nuovissimo reparto di chirurgia diretto dal dott. Goffredo Caldarera dotato di 18 posti letto in stanze doppie e singole, ciascuna dotata di un proprio bagno. Il reparto sito al secondo piano dell’ospedale è stato completamente ristrutturato e adeguato sotto il profilo architettonico, impiantistico e di sicurezza per allinearlo ai migliori standard attuali e supportare al meglio l’attività dell’equipe medico-infermieristica Il nuovo reparto sarà attivato nei prossimi giorni. “Un’ottima notizia – commenta l’onorevole Ignazio Abbate – perché finalmente l’equipe medico-infermieristica viene messa nelle migliori condizioni per svolgere il proprio lavoro con benefici notevoli per tutta l’utenza. La fase successiva prevede la ristrutturazione dei locali adiacenti, al secondo piano, da dedicare al reparto di Urologia. Per l’Urologia sono previsti un totale di 15 posti letto con gli stessi standard qualitativi del reparto di Chirurgia appena realizzato. I lavori della seconda fase saranno avviati dalla stessa ditta affidataria non appena saranno resi disponibili i locali da ristrutturare, attualmente occupati dalla Gastroenterologia per cui è previsto il trasferimento al 4° piano dell’ospedale. Continua così l’operazione di riammodernamento dell’ospedale Maggiore–Nino Baglieri di Modica dopo i lavori strutturali già effettuati negli ultimi due anni, grazie all’ottimo lavoro svolto dalla direzione strategica dell’Asp di Ragusa e del responsabile dell’ufficio tecnico che sta dando i suoi frutti sia da un punto di vista strutturale che numerico, visto che questi lavori consentiranno l’impiego di altre unità lavorative oltre a quelle già presenti”.