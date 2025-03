“Un Consiglio comunale totalmente improduttivo a causa delle beghe tra l’Amministrazione Monisteri e gli abbatiani, che sono passati all’opposizione e, con un pretesto, astenendosi, hanno fatto bocciare il piano dei Temporary store. Il Pd, da parte sua, ha votato con la maggioranza con il risultato di 12 contro 12”. Lo dice il coordinatore cittadino del M5s di Modica, Saro Tribastone, a proposito del civico consesso che si è svolto nella giornata di ieri. “Per la città di Modica il destino è segnato – dice Tribastone -. Le stesse persone che hanno portato la città al dissesto, con il loro comportamento, ci dimostrano come si è potuti arrivare a creare un buco nelle casse comunali che sembrerebbe aggirarsi addirittura attorno a 200 milioni di euro. Un comportamento che guarda esclusivamente agli interessi personali rispetto a quelli della città. Con il risultato di ritrovarci in una situazione a dir poco paradossale – prosegue Tribastone – nella quale le varie sigle riconducibili alla famiglia Dc di Cuffaro, per la faida tra Abbate e Monisteri e i loro rappresentanti al Consiglio comunale, non lavorano per risolvere i problemi della città, ma piuttosto fanno a gara a emettere proclami e promesse pretenziose che non si concretizzano in atti amministrativi, così che il dissesto rischia di diventare permanente. Questa Amministrazione dimostra ancora una volta di non essere produttiva, bloccando lo sviluppo della città. Noi continuiamo con forza a chiedere le dimissioni immediate della sindaca, dal momento che è del tutto evidente che non si trovi più nella condizione di amministrare la città: è meglio dunque tornare al voto”.