Mario Lentano, Università di Siena

Rosa Rita Marchese, Università di Palermo

Laura Pepe, Università di Milano

Orazio Portuese, Università di Catania

Francesca Sensini, Université Côte d’Azur.

Venerdì alle 14,30 presso i locali del liceo Classico “Galilei – Campailla” di Modica si svolgerà la XIV edizione del Certamen Mutycense, una gara di traduzione dal latino in italiano che oramai è diventato un appuntamento abituale nella provincia iblea. La gara è un’opportunità straordinaria che viene offerta agli studenti e ai docenti dei Licei Classici e Scientifici di tutta Italia non solo per cimentarsi nella traduzione di brani di autori antichi come Cicerone, Seneca e Plinio il Vecchio ma anche e soprattutto per conoscere il territorio ibleo. Di anno in anno viene selezionato un tema diverso su cui gli studenti, aiutati dai docenti preparatori, si cimentano. Quest’anno il tema è incentrato sugli “Alberi”: in latino Arbores colendae ovvero alberi da coltivare ma anche e soprattutto da rispettare, seguendo la doppia accezione del verbo latino “colere”. Alla gara hanno aderito 18 scuole, la Galilei Campailla, provenienti da Novara, Massa (Toscana), Roma, Altamura (Bari), Locri, Palermo, Bagheria, Catania, Giarre, Bronte, Siracusa, Vittoria, Ragusa e Ispica per un totale di 130 studenti, che metteranno in campo le loro competenze per tradurre brani di Catone o Cesare o Cicerone per la sezione dei più piccoli (II e III anno) e brani di Tito Livio o Seneca o Plinio il vecchio per la sezione dei più grandi (IV e V anno). Della giuria degli esperti che valuteranno le prove migliori e selezioneranno i vincitori in entrambe le sezioni faranno parte nomi di professori universitari di alto livello:Sabato alle 18 presso la sala Triberio del Palazzo della Cultura, per gentile concessione del Comune di Modica, si terrà la cerimonia di premiazione, durante la quale gli esperti renderanno noti i vincitori. Ospiti della cerimonia saranno Stefano La Malfa (Università di Catania) e Carlo Blangiforti (Abulafia Editore), che insieme alla regista e astrofotografa Alessia Scarso presenteranno il libro “Il carrubo è l’uomo”, un’occasione per far conoscere ai partecipanti un albero che arricchisce e caratterizza la nostra tradizione locale. Questa XIV edizione è dedicata ad Annamaria Sammito, ex alunna del Liceo Classico, scomparsa prematuramente nel 2021 all’età di 56 anni. Annamaria è stata funzionario della sovrintendenza, direttore del museo civico di Modica, assessore alla cultura della giunta Buscema; ha condotto scavi archeologici a cava Ispica, al castello di Modica e in tutto il comprensorio. Nel novembre del 2023 è stata presentata un’istanza corredata da 3000 firme per chiedere l’intitolazione a lei di Piazzetta Grimaldi. Il Certamen Mutycense sarà un’occasione per rinnovare la richiesta alle autorità competenti.