La polizia di Stato ha effettuato un controllo nel centro cittadino di Vittoria con particolare attenzione ai punti di maggiore aggregazione giovanile, per la lotta all’attività illecita di spaccio di stupefacenti. Un giovane, un ventenne vittoriese, è stato tenuto sotto osservazione dagli agenti del Commissariato di P.s di Vittoria mentre si aggirava per le vie del centro, quando sono intervenuti prontamente; lo hanno trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo cocaina, già confezionata in 14 dosi pronte per la cessione e di 170 euro in banconote di diverso taglio. Il giovane “pusher” è stato così denunciato in stato di libertà per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.