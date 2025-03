Un’uscita ricca di colori, com’è nella migliore tradizione delle feste religiose giarratanesi, ha salutato, domenica scorsa, la processione mattutina del simulacro di San Giuseppe. Il giorno della festa esterna è stato vissuto in pienezza da tutti i fedeli partecipanti all’appuntamento. Prima, la messa solenne celebrata dall’amministratore parrocchiale, il sacerdote Salvatore Puglisi. Poi, il momento più atteso, quello dell’uscita dalla chiesa Madre.A incorniciare il tutto lo spettacolo pirotecnico della Fasima Fuochi eventi di Santa Venerina. La prima processione si è snodata per alcune delle vie principali del paese sino al rientro nella stessa chiesa Madre. Nel pomeriggio, poi, sempre domenica scorsa, si è tenuta la tradizionale “cena”, come da tradizione sul sagrato della chiesa Madre. Subito dopo la celebrazione eucaristica serale, inoltre, la seconda processione con il simulacro di San Giuseppe a cui ha fatto seguito, in concomitanza con il rientro del simulacro nella chiesa Madre, lo spettacolo di fuochi d’artificio. A dare manforte all’iniziativa l’azienda Gali group trasporti e logistica di Ispica che ha voluto porre in evidenza gli appuntamenti religiosi in questione supportandoli dal punto di vista della diffusione mediatica. L’amministratore parrocchiale e il comitato, a conclusione delle celebrazioni, quando il simulacro del patriarca è stato riposto nella cappella dell’altare maggiore, hanno ringraziato tutti coloro che si sono adoperati per la buona riuscita della festa. Quest’anno, inoltre, i fedeli hanno potuto ammirare la vara dopo il restauro.