“Lunedì sera ho avuto il piacere, e forse dovrei dire anche il grande onere, di assistere in diretta al Consiglio comunale di Modica. Una serata intensa, densa di dibattiti accesi su due questioni di fondamentale importanza: i Temporary store e l’approvazione di una procedura di demolizione e ricostruzione. Ebbene, la maggioranza che sostiene l’amministrazione comunale ha incassato due sconfitte politiche. Può succedere, certo. Ma quello che è successo l’altra sera, soprattutto sulla questione Temporary store, non dovrebbe accadere mai”.

E’ quanto afferma il presidente sezionale Confcommercio Modica, Giorgio Moncada (nella foto), il quale prende posizione dopo l’esito del dibattito che si è sviluppato in aula. “I Temporary store – chiarisce Moncada – sono un’iniziativa seria, concreta, pensata per dare una spinta al nostro splendido centro storico. Non è un’idea buttata lì per caso: l’abbiamo sperimentata, abbiamo registrato il primo contratto, abbiamo discusso con l’amministrazione i vantaggi che questa formula ha portato in molte altre città europee. Abbiamo valutato anche i punti deboli e li abbiamo affrontati con spirito costruttivo. Abbiamo persino condiviso idee con altre associazioni di categoria, senza gelosie e senza protagonismi. Tutto per il bene della città. Lunedì sera, dunque, eravamo lì, emozionati, orgogliosi di vedere finalmente un dibattito serio su un’iniziativa che ci sta a cuore. E per un attimo, l’entusiasmo ha prevalso: 24 consiglieri su 24 hanno espresso apprezzamento per il progetto. Sembrava una vittoria. Ma poi, il colpo di scena. La delibera viene bocciata. Sì, avete letto bene: un’iniziativa apprezzata all’unanimità viene affossata senza appello. Ora, non vogliamo addentrarci in complesse disquisizioni politiche, ma un dato di fatto è innegabile: così facendo, ci stiamo facendo del male. E non poco. Non a una parte politica o all’altra, ma alla comunità intera. Se ci fosse stato un voto contrario, almeno avremmo avuto un’idea diversa con cui confrontarci. Ma no, qui si gioca all’astensione strategica e il risultato è un pantano da cui è difficile uscire. Quando poi si ascoltano le giustificazioni di chi si è astenuto, ci si sente come Don Chisciotte davanti ai mulini a vento: basiti e inermi”. “Ma attenzione – conclude Moncada – l’idea dei Temporary store non muore qui. Rimane valida, concreta e tornerà. Perché, alla fine, le buone idee trovano sempre la loro strada. Anche se a Modica, pare, debbano prima passare attraverso il labirinto kafkiano della politica cittadina”.