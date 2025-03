Il ragusano Roberto Caruso Olivo (nella foto) eletto nel comitato centrale della Federazione nazionale dei tecnici sanitari di radiologia medica delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. E’ la prima volta che un rappresentante dell’Ordine di Ragusa, in questo caso il presidente, raggiunge un incarico di prestigio a livello nazionale. Il riconoscimento è arrivato a seguito delle elezioni per il rinnovo del comitato centrale e del collegio dei revisori dei conti della federazione nazionale per il quadriennio 2025-2029, che ha visto vincere la lista “Rinnovare e Crescere”. Il comitato centrale rappresenta l’organo politico e istituzionale della federazione, definito dalla Legge 3/2018 (Legge Lorenzin), e ha il compito di rappresentare più di 160.000 professionisti appartenenti a 18 diverse professioni sanitarie. Inoltre, si occupa di definire strategie e indirizzi generali per tutelare la professionalità degli iscritti e rispondere alle esigenze del Sistema sanitario nazionale e dei cittadini. L’elezione di questo organo avviene attraverso il voto del consiglio nazionale, composto dai 59 presidenti degli Ordini provinciali. L’elezione di Caruso Olivo, come detto, costituisce un evento storico per l’Ordine di Ragusa: è la prima volta in 57 anni che un suo rappresentante viene chiamato a ricoprire un incarico di tale rilievo all’interno della federazione nazionale. Con orgoglio misto a gratitudine, il neoeletto dichiara: “Se tutto questo è stato reso possibile, lo devo al grande impegno dell’intero consiglio direttivo dell’Ordine che mi onoro di rappresentare, ai presidenti degli Ordini siciliani che hanno appoggiato la mia candidatura riponendo in me tanta fiducia e, infine, a Diego Catania, nuovo presidente nazionale della nostra federazione, che ha creduto in me, dimostrandomi stima e fiducia nel concedermi questa grande opportunità”. “Sono consapevole – aggiunge – delle sfide che mi attendono. Ho già assicurato massimo impegno e determinazione nel nuovo incarico. So che ci vorrà del tempo per inserirsi al meglio in questo percorso, mi adopererò con la massima dedizione per rappresentare non solo me stesso, ma un intero gruppo di professionisti, portando avanti con serietà e competenza le istanze delle nostre categorie”. Infine, Caruso Olivo ha voluto complimentarsi anche con Flora Mondelli (ortottista), Mariella Frasca (tnpee) e Giovanni Flavio Brafa Misicoro (assistente sanitario) che rappresenteranno l’Ordine di Ragusa nelle rispettive commissioni d’albo nazionali. Con questa elezione, la provincia di Ragusa guadagna un posto di rilievo a livello nazionale e per la prima volta avrà una voce diretta nei processi decisionali, contribuendo attivamente alla crescita e alla valorizzazione delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, un riconoscimento che premia anni di lavoro e dedizione alla professione.