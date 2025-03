E’ tutto pronto per la 18esima edizione dell’Anffas Day. Domani, a Ragusa, al centro commerciale culturale “Mimì Arezzo” di via Giacomo Matteotti, l’appuntamento promosso dall’Anffas onlus Ragusa che si terrà dalle 10 alle 14. La manifestazione di quest’anno ha per tema “Accessibilità è…futuro” e dedica l’attenzione al tema dell’inclusione lavorativa. L’obiettivo è sensibilizzare la collettività alle esperienze professionali e ai percorsi di inserimento lavorativo. “Sarà puntata l’attenzione – dicono dall’Anffas onlus Ragusa – sull’accessibilità nella nostra società in diversi ambiti: scolastico, lavorativo appunto, sociale; una promozione che l’intero organismo associativo nazionale realizza già da tempo attraverso le varie opere e mediante il linguaggio Easy to read. Un’accessibilità come precondizione necessaria alla vita indipendente e alla piena partecipazione alla società. All’interno della nostra struttura e già nel nostro organismo associativo si sperimentano e attuano programmi che sviluppano questo concetto, per cui l’Anffas Day diventa strumento informativo-formativo nei confronti della collettività”. Dopo il saluto del presidente Anffas onlus Ragusa, Franco Brugaletta, ci sarà un ricordo in memoria di Lina Giarratana, da sempre amica dell’associazione. Poi, alle 10,30, è previsto il collegamento con Anffas nazionale e quindi la proiezione del video “Un servizio speciale”. Quindi un confronto con il direttore del centro per l’impiego di Ragusa, Giovanni Vindigni, oltre che con alcuni lavoratori e datori di lavoro. Alle 11,45 è prevista l’esibizione del coro dell’Anffas per mettere in rilievo l’aspetto dell’accessibilità attraverso l’arte musicale e quindi la presentazione della mostra dal titolo “I colori del cuore” che è destinata a creare un contatto diretto fra il fruitore e l’opera d’arte attraverso i colori dei 7 chakra. Dopo la proiezione di un video prodotto dai giovani volontari del centro diurno, riflettori puntati su “Accessibilità è…scuola”, prima fucina educativa e inclusiva. Interverranno una docente, una studentessa e l’assessore comunale alla Pubblica istruzione di Ragusa, Catia Pasta. Subito dopo il racconto de “I colori del cuore” con la presentazione dell’artista Gabriella Battaglia. La mattinata si concluderà con un brunch sotto i portici. L’appuntamento proseguirà poi il 2 aprile con un’altra serie di iniziative che fermeranno la propria attenzione sulla cittadinanza attiva.