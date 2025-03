Riunione della 3ª commissione consiliare permanente del Comune di Comiso, dedicata ai temi dei Lavori pubblici, dell’Urbanistica e dell’Ambiente. L’incontro, presieduto dal consigliere Gigi Bellassai, ha visto la partecipazione del consigliere-assessore Roberto Cassibba e dei consiglieri comunali Salvo Purromuto, Maria Stella Modica e Salvo Liuzzo. L’ordine del giorno ha previsto l’analisi di cinque punti di rilevanza strategica per la comunità locale, con particolare attenzione a due interventi urbanistici in zona C e zona Cs, entrambi approvati, oltre ad approfondimenti su questioni di grande impatto per il territorio. Uno dei temi centrali affrontati dalla commissione lo stato di avanzamento dell’iter del Piano urbanistico generale (Pug). L’assessore all’Urbanistica, Dante Di Trapani, ha illustrato i recenti sviluppi, spiegando che il percorso ha subito alcuni mesi di ritardo a causa di interpretazioni normative legate all’affidamento dell’incarico al progettista.

Tuttavia, la situazione è stata ora sbloccata con l’individuazione dell’ing. Maurizio Erbicella come professionista incaricato. L’Amministrazione comunale fornirà al progettista un’apposita delibera contenente l’atto di indirizzo dell’esecutivo, con l’obiettivo di delineare le linee guida per lo sviluppo sostenibile e moderno della città. Il presidente Gigi Bellassai ha dichiarato: “A seguito di questa fase, la commissione convocherà il progettista per un’audizione, in cui saranno esaminate le sue valutazioni tecniche e fornite eventuali indicazioni strategiche. Il consiglio comunale avrà poi il compito di esprimersi sulla versione definitiva dello strumento urbanistico, il cui iter di approvazione è previsto entro circa un anno”. Durante la seduta, è stato, altresì, effettuato un sopralluogo presso la palestra Spallanzani per verificare lo stato dei lavori di efficientamento sismico e manutenzione straordinaria. All’ispezione hanno partecipato, oltre agli assessori Roberto Cassibba e Giovanni Assenza, anche il dirigente comunale Nunzio Micieli, il presidente della commissione Bilancio, consigliere Gaetano Gaglio, e la consigliera Maria Stella Modica. Dall’analisi sul posto sono emerse alcune criticità strutturali che necessitano di interventi immediati, tra cui: infiltrazioni d’acqua dalla porta; danneggiamenti alla zoccolatura delle pareti, che richiedono interventi di ripristino; necessità di spostare la ringhiera per il pubblico, al fine di garantire maggiore sicurezza e fruibilità degli spazi; problemi agli infissi, alle porte e alle bordure metalliche, che necessitano di sostituzione o manutenzione. A seguito delle segnalazioni del presidente Bellassai e del consigliere Gaglio, l’amministrazione comunale si è impegnata a trovare soluzioni concrete per risolvere queste problematiche nel più breve tempo possibile.

Un ulteriore punto all’ordine del giorno ha riguardato la costruzione del nuovo asilo nido comunale, la cui realizzazione è prevista nel cortile della scuola primaria Monserrato. L’assessore Cassibba ha illustrato i motivi di questa scelta, sottolineando che, a causa dei tempi ristretti e della necessità di non perdere il finanziamento disponibile, l’amministrazione ha dovuto procedere rapidamente individuando l’area già in possesso del Comune. Tuttavia, il presidente Bellassai ha riportato le preoccupazioni espresse da numerosi cittadini, evidenziando che la localizzazione dell’asilo nel cortile della scuola primaria Monserrato potrebbe risultare non ottimale per diverse ragioni: occupazione totale del cortile scolastico, privando gli studenti di uno spazio essenziale per attività ricreative e sportive; riduzione drastica dell’area di ammassamento per le emergenze, compromettendo i protocolli di sicurezza in caso di evacuazione; spreco di risorse pubbliche, in quanto il cortile era stato recentemente ristrutturato con un nuovo manto pavimentale, un investimento che verrebbe ora vanificato dalla demolizione per far posto alla nuova struttura. Secondo il presidente Bellassai, quindi, una soluzione più adeguata avrebbe potuto essere l’allocazione dell’asilo nel terreno comunale attualmente libero, situato nei pressi della scuola Senia, nella zona di espansione della città. Questa alternativa sarebbe risultata più funzionale alle esigenze delle giovani coppie e meglio inserita nel contesto urbanistico in sviluppo. La 3ª commissione ha ribadito l’importanza di una programmazione urbanistica attenta e lungimirante, capace di rispondere alle esigenze della comunità nel rispetto della sostenibilità e della qualità della vita. Il Consiglio comunale, nel suo ruolo di organo deliberativo, continuerà a monitorare l’iter del Pug e delle altre opere pubbliche, garantendo un confronto costante con i cittadini e le parti interessate per la realizzazione di una città moderna, sicura e funzionale.