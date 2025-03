Una giornata fantastica, semplicemente straordinaria. All’insegna della danza accademica di alto livello. E con numeri eccezionali. Tutto questo, e altro ancora, è stato “La Sicilia, danza Csen” che, ospitata domenica scorsa nell’inedita cornice del Palaminardi di Ragusa, è stata promossa dal comitato provinciale ibleo dell’ente di promozione sportiva presieduto da Sergio Cassisi con il supporto dell’amministrazione comunale. Ed è stato, infatti, prima il sindaco, Peppe Cassì, e poi l’assessore allo Sport, Simone Digrandi, a sottolineare la valenza dell’evento che ha calamitato l’attenzione di decine di scuole provenienti da ogni parte della Sicilia, oltre che dalla Calabria. E c’era pure una concorrente proveniente da Bergamo. Oltre 190 le uscite nelle varie categorie che hanno contrassegnato l’appuntamento che ha preso il via di buon mattino e che è proseguito ininterrottamente, a parte una pausa pranzo di poco meno di un’ora, sino alle 21. “La più grande soddisfazione – ha spiegato Cassisi – quella di avere potuto ospitare con gli spazi adeguati e assolutamente esaustivi del palazzetto di contrada Selvaggio tutte queste persone e i loro accompagnatori. E’ stato strutturato tutto nella maniera migliore perché, nonostante il notevole carico di partecipanti, la manifestazione potesse filare via senza problemi, come in effetti è accaduto”.

Gran lavoro da fare nelle valutazioni di ogni categoria per la giuria internazionale composta dal direttore artistico del concorso, il riconfermato Dario Biuso, artistic director of the Koreos Ballet Company oltre che coreografo e giurato internazionale in Inghilterra, Germania, Russia, Spagna e Italia e direttore artistico per eventi internazionali; oltre che da Elisa Carrillo Cabrera, principal ballet dancer allo Staatsballett di Berlino e ambasciatrice culturale del Messico; Stephen Delattre, coreografo internazionale e direttore artistico della compagnia Delattre dance company ed Evolution dance platform; Angela Malan, membro fondatore del South african ballet theatre, docente internazionale in prestigiose compagnie tra cui Royal Ballet and Opera, London e Royal danish ballet, Copenaghen. Segretario verbalizzatore è stato il maestro Fabio Gencarelli. Da evidenziare poi il supporto del consigliere regionale Csen Raffaele Furnaro e del responsabile provinciale danza sportiva Gianni Dicaro con Eliana Curiali. “Un ringraziamento consentitemi poi di farlo – continua Cassisi – ai ballerini che hanno partecipato e alle loro famiglie, allo staff del Csen provinciale, con Annalisa, Manuela, Marta, Mirko e Simona, che come sempre è stato ineccepibile, all’ufficio Sport del Comune di Ragusa per la proficua collaborazione, al service e a tutti coloro che, a vario titolo, hanno collaborato per la piena riuscita della manifestazione. Appuntamento all’anno prossimo con la VI edizione”.