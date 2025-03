Un gravissimo incidente si è verificato questa mattina intorno alle 7 sulla ex Sp 16, lungo la Strada Alcerito, arteria fondamentale per il transito dei braccianti agricoli tra le serre della fascia trasformata, la contrada Macconi, il mercato ortofrutticolo e la città di Vittoria.Nel violento impatto sono rimasti coinvolti un Fiat Fiorino e un autocarro. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine, che hanno disposto la chiusura al traffico dell’arteria stradale. I mezzi coinvolti sono stati posti sotto sequestro per consentire gli accertamenti del caso.Le condizioni di uno dei feriti sono particolarmente gravi: la prognosi è riservata e si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso, partito dall’ospedale Cannizzaro di Catania per il trasporto d’urgenza (foto Franco Assenza).Un gravissimo incidente si è verificato questa mattina intorno alle 7 sulla ex Sp 16, lungo la Strada Alcerito, arteria fondamentale per il transito dei braccianti agricoli tra le serre della fascia trasformata, la contrada Macconi, il mercato ortofrutticolo e la città di Vittoria.Nel violento impatto sono rimasti coinvolti un Fiat Fiorino e un autocarro. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine, che hanno disposto la chiusura al traffico dell’arteria stradale. I mezzi coinvolti sono stati posti sotto sequestro per consentire gli accertamenti del caso.Le condizioni di uno dei feriti sono particolarmente gravi: la prognosi è riservata e si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso, partito dall’ospedale Cannizzaro di Catania per il trasporto d’urgenza (foto Franco Assenza).