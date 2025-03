È stato pubblicato l’avviso per la manifestazione di interesse a cura del Libero Consorzio Comunale di Ragusa per le rotte di volo verso l’aeroporto di Comiso provenienti da Roma Fiumicino, Milano (tutti gli aeroporti), Venezia, Verona, Bologna, Torino, Pisa.

“Questo avviso rappresenta un segnale forte per la ripresa dell’aeroporto della provincia di Ragusa. L’azione della provincia, concertata con tutti i Comuni ibleo ed in accordo con la Camera di Commercio e la Sac, intende dare una risposta immediata al rafforzamento dei voli su Comiso pur traguardando le azioni a medio e a lungo temine. L’obiettivo è quello di intervenire principalmente su un settore, il turismo, trainante per l’economia locale”, dichiara la Commissaria straordinaria Patrizia Valenti.

La manifestazione di interesse si ripromette di incentivare la ripresa di voli su Comiso provenienti da rotte per le quali i passeggeri hanno manifestato da sempre maggiore gradimento, ed esattamente Roma, Milano, Verona, Venezia, Bologna, Torino, Pisa, attraverso l’acquisto di servizi di incoming commisurate sulla base di un numero effettivo di passeggeri quantificato grazie alla collaborazione della Sac, ente che gestisce l’aeroporto di Comiso, che settimanalmente fornirà un report del numero di passeggeri sulle rotte oggetto dell’avviso.

“Abbiamo lavorato per snellire e destrutturare l’avviso, in modo tale da renderlo apprezzabile alle compagnie di volo. In questo modo ci aspettiamo grande partecipazione. Non abbiamo messo alcun vincolo sulla decorrenza e la fine dell’azione prevista, sull’ammontare del prezzo che dovrà essere esposto per persona in fase di negoziazione dopo aver presentato il progetto”, evidenzia il direttore generale Nitto Rosso.

Per ogni singola rotta verrà operata una manifestazione di interesse che dovrà contenere una formale offerta tecnica con le caratteriste del veicolo di cui si dispone e le modalità con cui si intende effettuare il servizio richiesto. I voli dovranno essere operati da aereo jet con una capienza di posti pari o superiore ad 88 posti. La dotazione finanziaria complessiva dell’Ente, per tutte le rotte, è di 3 milioni di euro.