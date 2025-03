L’Ente bilaterale del terziario di Ragusa comunica alle imprese e ai lavoratori del comparto operanti nell’area iblea che il ministero del Lavoro, con nota direttoriale 1054, ha disposto l’attribuzione territoriale delle quote relative all’anno 2025 previste per gli ingressi dei lavoratori stranieri per lavoro subordinato (stagionale e non).

La nota fa seguito alla circolare congiunta n.9032/2024 relativa al Dpcm “Programmazione dei flussi d’ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025” del 27 settembre 2023 ed è finalizzata ad assegnare le quote relative ai flussi 2025. Per l’anno 2025, sulla base del fabbisogno di manodopera non comunitaria nei settori produttivi indicati dal Dpcm 27 settembre 2023, l’Ispettorato nazionale assegna, a livello territoriale, le seguenti quote: lavoro subordinato non stagionale nei settori dell’autotrasporto merci per conto terzi, edilizia, turistico-alberghiero, meccanica, telecomunicazioni, alimentare, cantieristica navale, trasporto passeggeri con autobus, pesca, acconciatori, elettricisti e idraulici n. 42.835 quote, di cui: 17.129 riservate alle lavoratrici di tutte le tipologie di quote per lavoro subordinato non stagionale; 15.000 quote riservate a lavoratori di Paesi con i quali siano vigenti accordi o intese di cooperazione in materia migratoria; 5.006 quote riservate a cittadini di Paesi con i quali nel corso del triennio di riferimento del Dpcm di cui all’oggetto entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria, delle quali 1.542 quote riservate a lavoratori di cittadinanza tunisina, 3.464 quote riservate a lavoratori di cittadinanza indiana; 5.700 quote riservate a lavoratori subordinati non stagionali nel settore dell’assistenza familiare e sociosanitaria.

Per quanto riguarda il lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico alberghiero n. 38.462 quote, di cui: 15.380 riservate alle lavoratrici di tutte le tipologie di quote per lavoro subordinato stagionale; 2.101 quote riservate a lavoratori di cittadinanza indiana; 841 quote per richieste di nulla osta al lavoro stagionale pluriennale; 13.736 quote riservate alle istanze di lavoro stagionale (anche pluriennale) nel settore agricolo presentate dalle seguenti organizzazioni professionali dei datori di lavoro; 3.143 quote riservate alle istanze di lavoro stagionale (anche pluriennale) nel settore turistico presentate dalle seguenti organizzazioni professionali dei datori di lavoro; 3.261 quote residuali per istanze di lavoro stagionale nei settori agricolo e turistico alberghiero. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la sede dell’Ebt di via Roma 212, telefono 0932.622522.