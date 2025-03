Il gruppo giovani della parrocchia Maria Santissima Nunziata di Ragusa ha animato il musical/preghiera dal titolo “Serenata a Maria” di Carlo Tedeschi, riallestito dalle insegnanti della Rdl Academy. Nell’anno giubilare dedicato alla speranza, il parroco, il sacerdote Filippo Bella, ha condiviso la necessità di trovare una occasione di confronto per parlare ai giovani di questo tema. “I nostri ragazzi, nei panni di chef provetti – sottolinea Valentina Schembari, una delle responsabili del gruppo giovani della parrocchia – hanno raccontato quale potesse essere secondo loro la ricetta ideale della speranza. Attraverso dosi, tempi di cottura, procedimenti e qualche tocco di fantasia, ci hanno proiettato in un mondo dolce e salato fatto di ingredienti indispensabili, come la fiducia, la pazienza, la perseveranza e i sogni, fino ad arrivare al coraggio. Durante un incontro, in cui il coraggio è stato l’ingrediente protagonista, abbiamo conosciuto le storie di Raffaele e Maya, di Carmine e Giada, Annachiara e Sofia, che hanno avuto, per l’appunto, coraggio da vendere. I loro racconti ci hanno aperto gli occhi su quello che significa avere coraggio; lasciare la propria vita, la propria casa, le proprie sicurezze o i propri contesti familiari in cui ribellarsi era un pericolo più che un diritto; per rispondere ad una chiamata più grande, motivata da fiducia e abbandono cieco a Dio, per, poi, scoprire come tutto questo avesse trasformato le loro vite e aperto scenari inaspettati”.Da qui l’idea del parroco, don Filippo, di realizzare un musical proprio per comunicare agli altri questo speciale stato d’animo. I ragazzi hanno portato in scena lo spettacolo di Carlo Tedeschi; e proprio lui ha voluto omaggiare il coraggio di questi giovani con un video messaggio, in cui li ha spronati ad osare, a mettersi in gioco, ad aprirsi con fiducia a Dio. I ragazzi dell’Accademia, professionisti ed abituati alla scena, si sono messi a totale servizio di chi per la prima volta si approcciava ad andare in scena, credendo fermamente che “quando c’è Gesù in mezzo a noi, tutto si trasforma e prende vita”.La trasformazione c’è stata: i giovani della parrocchia Michela, Francesca, Alessia, Livia, Andrea, Simone e Giovanni si sono fidati di loro, dei loro suggerimenti e in poco più di 5 incontri hanno regalato uno spettacolo degno di essere chiamato tale. Le emozioni sono state molte, come gli applausi e le lacrime per qualcosa che aveva preso realmente forma. Occhi felici, sorridenti, pieni di gioia, mai cupi o impauriti. 