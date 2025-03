Si è svolto con grande partecipazione il convegno di studioorganizzato dalla segreteria provinciale del Sim Carabinieri di Ragusa e ospitato nella sala convegni della concessionaria Fiat Scar di Ragusa. L’evento ha visto la presenza di numerosi iscritti e colleghi della provincia iblea, oltre al collegamento da remoto di partecipanti da tutta la Sicilia, a conferma dell’importanza dell’iniziativa. Organizzato dalla segretaria provinciale Sim carabinieri di Ragusa, all’incontro hanno preso parte ilaltri dirigenti provinciali e ilesperto del settore, che ha illustrato le principali novità introdotte dalla Legge 177 del 25 novembre 2024, entrata in vigore il 14 dicembre. Durante il convegno sono state analizzate le nuove normative in materia di sicurezza stradale e circolazione, offrendo ai partecipanti un’occasione di aggiornamento e formazione professionale. Sono stati inoltre illustrati i servizi e l’impegno del Sim Carabinieri nel supportare i colleghi, attraverso una costante attività sindacale sul territorio. A conclusione dei lavori,, ha ringraziato la Fiat Scar per l’ospitalità, i dirigenti sindacali, tutti i partecipanti e il dott. Dilluvio per il prezioso contributo. Ha inoltre ribadito l’importanza di momenti di confronto e aggiornamento come questo, fondamentali per garantire maggiore consapevolezza e preparazione tra gli operatori di polizia. L’evento ha riscosso grande interesse e partecipazione, confermando ilcome un punto di riferimento imprescindibile per i militari dell’Arma.