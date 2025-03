La sconfitta di domenica scorsa contro Fiorenzuola ha lasciato un po’ di amaro in bocca, ma la Virtus si affaccia alle ultime cinque gare della regular season con un obiettivo chiaro: ufficializzare al più presto l’ingresso nei playout. Il vantaggio su Saronno è netto ma non ancora sufficiente, la trasferta con Capo d’Orlando incombe. Domenica, nel match valido per la 34.ma giornata della Serie B Old Wild West, la formazione di coach Di Gregorio sarà di scena all’Infodrive Arena, contro una delle formazioni più in palla del Girone A, anche se reduce dalla sconfitta di Casale Monferrato. La squadra di coach Bolignano occupa il quarto posto in classifica, è in piena corsa per i playoff, e all’andata ha espugnato il PalaPadua (73-75, con 19 punti di Cecchinato) in un pomeriggio pre-natalizio in cui la Virtus (senza Gaetano, Ianelli e Kosic) ha sperato nell’impresa fino al termine dei 40’.

Il derby è una gara che offre motivazioni a prescindere, ma Ragusa è nelle condizioni – data la classifica – di garantirsi il giusto fabbisogno di energie, anche mentali, che servono a pareggiare l’intensità di Capo e provare ad arginare la sua superiorità. Alla vigilia del match ha parlato l’assistant coach, Lia Valerio (nella foto): “Da qui al 27 aprile dobbiamo disputare le cinque migliori partite della stagione – dice -. Negli ultimi mesi siamo cresciuti tantissimo, abbiamo messo insieme tre vittorie importanti per la classifica e ci siamo riusciti alzando l’asticella, e ottenendo degli standard molto più elevati di quanto non fossimo abituati. Ci sono stati progressi dal punto di vista tecnico e fisico, ma soprattutto mentale. Questi standard devono essere la nostra base di partenza, dobbiamo riuscire a mantenerli dal lunedì fino al riscaldamento della domenica, così da arrivare in campo con grande intensità nella testa e nelle gambe”.

L’incidente di domenica scorsa contro Fiorenzuola, che pur non pregiudica la rincorsa alla salvezza, è un boccone difficile da mandar giù: “E’ una sconfitta che potrebbe incidere sul finale di stagione? Forse – risponde Valerio – ma dobbiamo essere bravi perché ciò non accada. Il nostro obiettivo è raggiungere i playout, traguardo non ancora scontato”. La sfida contro Capo d’Orlando si giocherà domenica alle 18 e sarà trasmessa in diretta streaming per i possessori di abbonamento LNP Pass (su sito e App). La gara sarà diretta dai signori Andretta di Udine e Occhiuzzi di Trieste.