Grande successo ieri sera a Modica per l’attesissimo concerto dell’artista e compositore sicilianonella splendida cornice delIeri sera, infatti, è andato in scena il primo appuntamento del tour nazionale ed internazionale del “che ha voluto partire dalla sua Sicilia, precisamente da Modica, sua città natale. La direzione artistica del concerto, che ha ottenuto il Patrocinio dell’del, delloe dellodella, dele dellai diè stata affidata al maestroJoseph Lu ha proposto un connubio fra musica ed immagini, un viaggio che ha trascinato il pubblico in una dimensione onirica, dentro un viaggio proteso tra interiorità e universalità che ha reso possibile entrare in relazione con l’artista, di connettersi con le sue emozioni attraverso le vibrazioni, a cui egli ha dato vita, e di calarsi nelle sue espressioni oniriche, i cui colori si sono alternati al ritmo di un tempo impercettibile. I brani sono stati eseguiti con nuovi arrangiamenti, grazie alla presenza di musicisti di grande rilievo, i quali hanno supportato il compositore in questa prima apparizione del 2025, tra cui la sua nuova opera dal titolo “niric” che descrive in musica l’epico viaggio di Ulisse, definito come un’ esplorazione dell’inconscio, come una metafora della conoscenza e come un percorso dentro la nostra anima per cercare la genesi della vita, e “che tratta il tema dell’autismo e che ha ottenuto un importante riconoscimento aidi Los AngelesIl pianista è conosciuto anche per l’impegno che egli profonde a favore della trattazione di problematiche di natura umana e sociale, il cui messaggio la musica, per sua intrinseca natura, riesce a veicolare in ambiti molto diversi e molto lontani, sicché esso diviene messaggio universale.