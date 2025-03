Incidente stradale notturno sulla Comiso-Vittoria in prossimità del supermercato Le Dune, in contrada Giardinello. Una minicar con a bordo due ragazzine entrambe di 17 anni ha perso il controllo per cause da accertare. Sbandando, è finita fuori strada. Le due sono rimaste ferite. Una ha anche perso la milza a causa della gravità delle lesioni riportate. L’incidente è accaduto intorno alle 4 del mattino. E’ l’ennesimo episodio che si verifica in zona. Come quello risalente al giorno di Pasquetta dello scorso anno quando un’auto si era ribaltata (nella foto) e si erano registrati due feriti. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del caso.