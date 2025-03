La polizia di Stato, nell’ambito del progetto del Dipartimento di Pubblica Sicurezza sulla legalità tra i giovani, ha incontrato – in un primo ciclo di appuntamenti – gli alunni delle scuole primarie e secondarie degli istituti “Santa Marta-Ciaceri” e “Giacomo Albo-Giovanni XXIII” di Modica, nonché dell’istituto “Antonio Amore” di Pozzallo. Nello specifico il dirigente del commissariato di Modica, Lorenzo Cariola, unitamente a qualificati operatori di polizia, ha tenuto questa prima serie di incontri cui hanno partecipato con grande entusiasmo circa 100 alunne ed alunni per volta, i quali hanno presentato i rispettivi lavori fatti in classe sulla legalità ed interloquito col predetto funzionario su tematiche di notevole interesse per i giovani quali i diritti fondamentali garantiti dalla carta Costituzionale, bullismo e cyberbullismo, lotta al consumo di stupefacenti. I giovani si sono mostrati molto interessati ed hanno formulato parecchie domande ai poliziotti, evidenziando altresì la propria curiosità in merito al lavoro giornaliero delle donne e degli uomini in divisa ed alle attività investigative del commissariato, quali i recenti arresti a contrasto del fenomeno delle “spaccate” e dei furti in genere. I predetti incontri proseguiranno nei giorni a seguire presso altri istituti scolastici di Ispica e Scicli.