Giornata storica per la città di Ispica, che segna un nuovo capitolo nello sviluppo economico locale con la consegna dei lavori della zona artigianale. Un progetto atteso da anni che punta a valorizzare l’imprenditoria locale, creando spazi produttivi moderni, stimolando investimenti e rafforzando il tessuto occupazionale del territorio. All’iniziativa tenutasi a palazzo di Città ha preso parte una delegazione del direttivo di Confcommercio Ispica, composta dai vicepresidenti Francesco Fidelio e Rossana Cannata e dai consiglieri Piero Barone e Gianfranco Canto. Durante la conferenza stampa, il vicepresidente Francesco Fidelio ha dichiarato: “Finalmente la città si è dotata di uno strumento che potrà fare da volano per la crescita sia a livello occupazionale che in termini di qualità e sicurezza del lavoro. Sarà ora compito di noi imprenditori far sì che questo si avveri”.

Il presidente di Confcommercio Ispica, Maurilio Fava, spiega: “Abbiamo celebrato un risultato importante per l’intera comunità imprenditoriale. Come Confcommercio, crediamo fortemente nella sinergia tra pubblico e privato e continueremo a lavorare con determinazione affinché quest’area non resti solo un progetto sulla carta, ma diventi un vero cuore pulsante dell’economia cittadina. Ringrazio la nostra delegazione per aver rappresentato l’associazione in un momento così significativo”. Dal confronto tra le associazioni di categoria, emerso durante e dopo l’incontro, è venuta fuori con chiarezza la portata strategica della nuova area: un’infrastruttura che non solo soddisfa le esigenze di spazi produttivi, ma rappresenta anche un’occasione per favorire la cooperazione tra imprese, valorizzare il comparto artigiano e rafforzare il legame tra sviluppo economico e territorio. Particolare attenzione è stata posta anche al potenziale indotto turistico e alla possibilità di generare nuova occupazione, elementi evidenziati all’interno della delegazione di Confcommercio come aspetti centrali per il futuro della città. Confcommercio Ispica, dunque, conferma il proprio impegno nel promuovere lo sviluppo e la competitività delle imprese locali, sostenendo ogni iniziativa che favorisca innovazione, crescita e collaborazione tra le realtà produttive del territorio.