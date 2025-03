Una delegazione dell’Unitre di Modica ha effettuato una escursione conoscitiva a Siracusa. Nel corso di un giro ben organizzato, i partecipanti hanno avuto la possibilità di effettuare una visita guidata per conoscere i luoghi più significativi della città. Grazie alla bella giornata ed alla preparazione della guida della comitiva è stato possibile esaurire per intero il programma preannunciato con la soddisfazione dei partecipanti. La escursione è stata svolta in due momenti. Nel corso della mattinata è stata attraversata la zona di Neapolis dove, oltre alla vallata ricavata all’interno delle cave di pietra, fra le altre realtà archeologiche, sono stati visitati la Grotta dei Cordari (recentemente riaperta dopo 38 anni di chiusura), l’Orecchio di Dionisio, il Teatro Greco e l’Anfiteatro romano, dettagliatamente presentati in ogni loro parte ed in relazione alle loro specifiche caratteristiche. Particolare attenzione è stata rivolta all’Acquedotto greco che rifornisce ancora oggi la città e la mostra delle interessanti opere dello scultore polacco Igor Mittoraj collocate lungo tutto il percorso archeologico dal mese di marzo del 2024. Nel pomeriggio invece la comitiva si è trasferita a Ortigia (la città vecchia) dove, dopo aver attraversato tutta l’area panoramica della frazione e la zona che sovrasta il porto grande, ha visitato il Castello Maniace, ammirandone la dimensione, le caratteristiche e la collocazione e la fonte Aretusa per poi arrivare a Piazza Duomo con la Cattedrale, il Municipio, il vescovado ed i diversi palazzi storici che arricchiscono ulteriormente il sito. La visita si è quindi conclusa in Piazza Archimede, impreziosita dalla fontana di Diana, posta al suo centro, ed incorniciata da interessanti palazzi storici, fra i quali quelli ove hanno sede il palazzo di governo ed il Banco di Sicilia. Quella vissuta a Siracusa è stata una esperienza sicuramente interessante, utile a confermare l’importanza delle tante eccellenze archeologiche e storiche presenti nei nostri territori e che sono tanti coloro che ne sconoscono la esistenza. E’ per questo che il Consiglio direttivo dell’Unitre di Modica è più che mai intenzionato a promuovere altre analoghe iniziative verso altri siti ricchi di storia per mettere a disposizione dei Soci la possibilità di scegliere al meglio. Per quanto riguarda la visita a Siracusa non è da escludere che la stessa comitiva torni nel capoluogo aretuseo per completare il giro con gli altri siti esclusi, per l’impossibilità di contenerli in una solo giornata, dal programma realizzato come descritto.