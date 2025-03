La 30ª stagione concertistica di “Melodica – La Musica dell’Anima” prosegue il suo affascinante viaggio musicale con un appuntamento imperdibile. Sabato 5 aprile alle 20.30, presso l’auditorium del centro commerciale culturale di Ragusa, in via Giacomo Matteotti n. 61, il pubblico sarà trasportato in un itinerario sonoro che attraversa secoli e continenti, dalle melodie barocche italiane alla vibrante energia della musica brasiliana. Il concerto, intitolato “Viaggio dall’Italia al Brasile”, vedrà protagonisti due straordinari artisti: la violoncellista Milena Punzi e il flautista Ubaldo Rosso (nella foto). “Melodica è un omaggio alla bellezza e alla varietà della musica, e il prossimo concerto ne è una perfetta espressione – ha commentato Diana Nocchiero, direttrice artistica della rassegna – Il pubblico avrà l’opportunità di lasciarsi avvolgere da un abbraccio musicale che attraversa secoli e continenti, grazie a due musicisti eccezionali”. Il programma della serata sarà infatti un viaggio emozionante tra epoche e stili, spaziando dalle raffinate atmosfere del barocco alle sensuali e appassionate melodie della tradizione brasiliana. Un dialogo tra il flauto di Ubaldo Rosso e il violoncello di Milena Punzi che darà vita a sonorità ricche di suggestioni, accompagnando gli spettatori in un’esperienza in note unica e coinvolgente.Il flautista Ubaldo Rosso si dedica da anni alla ricerca ed allo studio della musica antica su strumenti storici. Vincitore di una borsa di studio del British Council ha conseguito il Diploma di Merito alla “Guildhall School of Music di Londra. Da anni ospite di importanti Istituzioni e Festival nazionali ed internazionali, si è esibito in concerto in Italia ed in tutta Europa, oltre che negli USA, in Canada, America Latina e Asia. Ha realizzato tante incisioni discografiche di successo. La violoncellista Milena Punzi si è formata artisticamente con Dario Destefano e Andrea Scacchi, diplomandosi presso il conservatorio “G. F. Ghedini” di Cuneo. Ha suonato in Italia e all’estero, con tournée in Europa, in Cina e Corea del Sud. Vincitrice di concorsi nazionali e internazionali, e del ruolo di “concertino” nell’Orchestra Nazionale dei Conservatori Italiani, collabora anche con l’Orchestra Femminile Italiana, ed ha anche collaborato con il regista Nanni Moretti.“Melodica” ha il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Ragusa e dell’Assessorato Turismo Sport e Spettacolo della Regione Sicilia. Ingresso in sala dalle ore 20.00, inizio concerto alle ore 20.30.