Lungomare in prossimità di Baia Dorica a Scoglitti, sono iniziati i lavori di mitigazione legati al rischio frana all’interno di questa zona che è stata definita molto pericolosa, classificata addirittura R4 e che da anni era stata dimenticata e abbandonata, addirittura con un marciapiede pericolante e con la strada che rischiava di sprofondare lungo la spiaggia. “Tutto il costone, di fatto – dice l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Vittoria, Giuseppe Nicastro (nella foto), a seguito del sopralluogo effettuato – sostanzialmente era ammalorato. L’impresa ha cominciato i lavori sfruttando un finanziamento che abbiamo ottenuto grazie all’impegno degli uffici e all’attenta azione dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Aiello. Come si sta intervenendo? Intanto, si punta a ricostruire tutte le parti ammalorate per mettere in sicurezza la strada. Poi, chiaramente, ci saranno dei lavori di risanamento, legato quest’ultimo all’intero tratto della costa interessata. Sarà rifatto ex novo il marciapiede, saranno ripristinati i servizi che dovranno essere riportati a nuovo e soprattutto sarà garantita l’incolumità dei cittadini. Garantiremo la circolazione veicolare nella maniera migliore”. “La nostra città – continua l’assessore Nicastro – sta conoscendo, in questa fase, un periodo di vera e propria rivoluzione, di ricostruzione. Stiamo portando avanti il patto che abbiamo stipulato con i cittadini grazie al progetto avviato dal sindaco Aiello. Sapevamo che ci sarebbero stati problemi, sapevamo che la città andava ricostruita e stiamo cercando di farlo. Non è facile ma con la buona volontà di tutti, guidati dal nostro sindaco, riusciremo anche a raggiungere questo obiettivo”.