Samuele Cannizzaro (nella foto), assessore all’Ecologia e Politiche ambientali, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Nuove modalità di accesso al centro comunale di raccolta rifiuti per i mezzi furgonati. Secondo le nuove disposizioni, gli utenti potranno accedere all’area di contrada Michelica con autoveicoli e mezzi furgonati (Doblò, Fiorino, Porter, Pick up e similari) intestati a persona fisica ma avranno l’obbligo di presentare il modulo in autocertificazione compilato e una copia del documento di identità, in assenza dei quali non saranno autorizzati dagli operatori Igm”.

“Chi accede al punto di raccolta con le auto, invece – ancora Cannizzaro – non è tenuto alla compilazione del modulo. Ricordo che non è consentito l’accesso ad autoveicoli con cassone o camion. A motivazione di queste nuove disposizioni c’è la necessità di una migliore regolamentazione degli accessi proprio per garantire il corretto svolgimento del servizio. Gli orari di apertura del Ccr di contrada Michelica sono: il mercoledì dalle h.14.00 alle h.18.00, il sabato dalle 8.00 alle 12.00 e la domenica dalle 8.00 alle 12.00. L’occasione mi è utile per ricordare anche che ogni giovedì è possibile conferire anche il gesso e cartongesso”.