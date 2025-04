In occasione della giornata mondiale per la consapevolezza dell’autismo, in programma domani, mercoledì 2 aprile, l’Anffas onlus Ragusa ha promosso una serie di iniziative nel contesto degli appuntamenti promossi dall’amministrazione comunale e che prenderanno il via alle 9 con la camminata dell’Amicizia. Dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20,30 i lavori delle persone con disabilità dell’associazione Anffas saranno esposti all’interno della galleria espositiva del centro commerciale culturale “Mimì Arezzo”. Dalle 10 alle 13, inoltre, le studentesse e gli studenti del liceo artistico Galileo Ferraris realizzeranno delle opere nel chiostro del centro commerciale culturale in estemporanea con la collaborazione delle ragazze e dei ragazzi delle associazioni.

L’Anffas, inoltre, dalle 10,45 alle 13, animerà, sempre nella sede del centro commerciale culturale di via Matteotti, il caffè letterario Aut-cafè all’interno del quale le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado si confronteranno con l’autore Michele Imperiali (nella foto) sul libro dal titolo “Tutto d’un fiato”. L’autore dà vita a una inverosimile conversazione tra un intervistatore e i disturbi dello spettro autistico per farsi dire direttamente dagli interessati tutto quello che la scienza non è ancora riuscita a scoprire su di loro. Il dibattito che ne scaturirà potrà incoraggiare e fare riflettere sull’importanza di comprendere e rispettare prospettive diverse. Una occasione, insomma, per riflettere sulla relazione tra sogni e realtà, individualità e società, libertà e partecipazione, rispetto e tolleranza, empatia e immedesimazione, salute e qualità della vita, insieme a molte altre questioni di cui il libro può farsi portavoce nel luogo che più di altri può aiutare gli adolescenti a divenire adulti, ma soprattutto cittadini consapevoli.