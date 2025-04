Numerose persone questa mattina ai funerali di Loredana Toro, la soprano 54enne che è venuta a mancare nella notte tra domenica e lunedì dopo avere a lungo combattuto contro una malattia che non le ha dato scampo. La chiesa del Preziosissimo sangue, a Ragusa, piena in ogni ordine di posto per tributare l’ultimo saluto a una persona che si era messa in luce per le sue grandi doti di affabilità e umanità oltre che per le sue peculiarità artistiche. Era stata tra i fondatori del coro Cantus novo assieme al maestro Giovanni Giaquinta. Numerosi i sacerdoti, in rappresentanza di varie parrocchie, a concelebrare. Le esequie sono state presiedute da don Giuseppe Ramondazzo, cognato della defunta (foto Salvo Bracchitta).