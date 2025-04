Con determinazione a contrarre del 06/02/2025, n. 738 del Rregistro generale, l’Amministrazione comunale intende affidare in concessione biennale il servizio di gestione degli stalli di sosta in superficie a pagamento, non custoditi, nel Comune di Ragusa. La procedura aperta è interamente svolta tramite la Piattaforma telematica accessibile all’indirizzo https://appalti.ragusa.lavoripubblici.sicilia.it/ L’affidamento in concessione avviene con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo. L’offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 9.00 del giorno 05/05/2025 a pena di irricevibilità; infatti la Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione.