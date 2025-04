L’Asp di Ragusa ha ricevuto questa mattina la donazione di un elettrocardiografo destinato all’Unità operativa semplice dipartimentale di Talassemia dell’ospedale “Giovanni Paolo II”, diretta dal dottor Vincenzo Spadola. La donazione (nella foto) è stata effettuata da Fasted Sicilia ETS (Federazione Associazioni Siciliane di Talassemia, Emoglobinopatie e Drepanocitosi) e rappresenta un importante supporto per il monitoraggio della funzione cardiaca dei pazienti talassemici. L’elettrocardiografo è stato acquistato grazie ai fondi del progetto “Il Dono”, destinati a Fasted Sicilia, che ha successivamente devoluto questo bene alla federazione della provincia di Ragusa. Quest’ultima, come ribadito dalla presidente Concetta Pace, ha deliberato la donazione a favore del reparto di Talassemia, dove ogni giorno i pazienti si recano per sottoporsi alle opportune terapie, necessarie per condurre una vita più normale possibile. Alla consegna dell’apparecchiatura hanno partecipato il direttore generale dell’Asp di Ragusa, Giuseppe Drago, il direttore sanitario, Sara Lanza, il direttore amministrativo, Massimo Cicero e il direttore sanitario degli ospedali di Ragusa, Giuseppe Cappello. “Su 211 pazienti – ha detto il dott. Spadola – ne abbiamo un discreto numero con problemi cardiologici. L’elettrocardiografo permetterà di effettuare controlli tempestivi e accurati, migliorando la gestione clinica dei pazienti e consentendo di individuare eventuali alterazioni o anomalie in modo precoce, con il conseguente aggiustamento dei percorsi terapeutici”. “Questa donazione – ha dichiarato il direttore generale dell’Asp di Ragusa, Giuseppe Drago – rappresenta un esempio concreto di come la sinergia tra le istituzioni sanitarie e gli enti del Terzo settore possa portare a risultati tangibili per il benessere dei pazienti. Ringraziamo Fasted per il supporto e per l’attenzione rivolta alle esigenze del nostro territorio”.