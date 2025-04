Ultimo spettacolo in cartellone a Casamatta, lo spazio culturale di viale Europa 85 a Ragusa. In scena, venerdì 4 e sabato 5 alle 20,30 e domenica 6 aprile alle 18,00, “Come rido io”, di e con Massimo Leggio (nella foto). Un viaggio autobiografico che attraversa la vita di un attore, con ironia e profonda umanità, intrecciando brillantemente ricordi personali, riflessioni esistenziali e momenti di genuina comicità.

Attraverso un sapiente alternarsi di racconti, interpretazioni di classici napoletani e brani musicali, Leggio ci accompagna in quel teatro della memoria dove ogni ricordo viene reinventato. Lo spettacolo esplora con tono leggero ma mai superficiale i grandi temi dell’esistenza: il senso di appartenenza, la ricerca di identità, la vocazione artistica vista come destino ineludibile e, soprattutto, quel bisogno di conservare nella propria personale “casciaforte” i ricordi e le esperienze che ci definiscono. Con una messa in scena minimalista che valorizza la potenza della parola e la versatilità interpretativa dell’attore, “Come Rido Io” è una riflessione sulla vita come teatro e sul teatro come specchio della vita, dove il confine tra finzione e realtà si fa sempre più sottile, rivelando che, come diceva Oscar Wilde, “l’uomo è meno sé stesso quando parla in prima persona. Dategli una maschera e vi dirà la verità”. Intanto Casamatta e lo stesso direttore artistico Massimo Leggio non si fermano: tanti sono infatti i programmi e i progetti per la primavera e l’estate che saranno portati avanti e resi noti nelle prossime settimane.