Superstizioni, iettature, equivoci e tante risate con il maestro della comicità napoletana Enzo Decaro (nella foto), protagonista al Teatro Garibaldi di Modica della irresistibile commedia “Non è vero ma ci credo” di Peppino De Filippo, in scena sabato 5 aprile alle ore 21.00 e domenica 6 aprile alle ore 18.30. Diretto da Leo Muscato, questo capolavoro del teatro ruota attorno alla figura di Gervasio Savastano, un imprenditore avaro e profondamente superstizioso, interpretato da un eccezionale Enzo Decaro. Ossessionato dalla paura della iettatura, Gervasio vede segni di sventura ovunque, dalle persone che incontra agli oggetti di uso quotidiano. Questa sua mania lo porta a decisioni sempre più assurde, che minano la serenità di familiari e dipendenti, costretti a subire le sue ridicole fissazioni. Fino al punto di licenziare un dipendente solo perché convinto che porti sfortuna. Ma il destino ha in serbo per lui una sorpresa. Un giorno si presenta in ufficio un giovane brillante e intelligente in cerca di lavoro, con una caratteristica fisica che, agli occhi del commendatore, rappresenta un segno inequivocabile di fortuna: la gobba. Da qui il pubblico sarà trascinato in un vortice di situazioni paradossali ed esilaranti, in una commedia che si trasforma in una “tragedia tutta da ridere”. Il cast, oltre al grande Enzo Decaro, comprende i bravissimi Carlo Di Maio, Roberto Fiorentino, Carmen Landolfi, Massimo Pagano, Gina Perna, Mario Cangiano, Ciro Ruoppo, Fabiana Russo e Ingrid Sansone. “Siamo entusiasti di offrire al nostro pubblico spettacoli di grande valore artistico e di ospitare protagonisti di alto calibro come Enzo Decaro – commentano Maria Monisteri e Tonino Cannata, presidente e sovrintendente della Fondazione Garibaldi – La nostra missione è promuovere la cultura e l’arte, rendendo il teatro un luogo vivo e dinamico, e il calore e la risposta del pubblico ci inorgogliscono e motivano sempre più”.La stagione 2024-2025 della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica ha il supporto della Regione Sicilia, del Comune di Modica, dell’Assemblea Regionale Siciliana, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e di Banca Agricola Popolare di Sicilia. Sponsor sono Conad, Gruppo Minardo, Gruppo Zaccaria, Modicanello – Gruppo Iabichella, Impresa di costruzioni Leone Antonino e Figli, Reale Mutua Assicurazioni – Agenzia di Ragusa di Agata Cappello e Cristiano Battaglia s.r.l.. Media partner Video Regione. I biglietti dello spettacolo sono disponibili presso il botteghino del teatro e online su https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/non-%C3%A8-vero-ma-ci-credo-modica . Per informazioni è possibile consultare le pagine social della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica, il sito internet www.fondazioneteatrogaribaldi.it o telefonare al 0932/946991.