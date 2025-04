“Continua a Modica l’azione in sinergia con la polizia locale, contro l’abbandono incontrollato dei rifiuti. Il video mostra l’azione censurabile condotta addirittura con l’ausilio di una ruspa in una zona alla periferia della città. Si tratta purtroppo – denuncia l’assessore all’Ecologia Samuele Cannizzaro – di fatti incresciosi che si verificano ogni giorno ed è una sfida che possiamo vincere solo con la collaborazione attiva dei cittadini di Modica”.

“Non possiamo più tollerare queste scene perché abbandonare i rifiuti e farlo come nel video o come in tanti altri episodi del genere dove non c’è contegno, rispetto per la città e un minimo di civiltà, non è più accettabile e tollerabile. E’ bene ricordare che alcune ipotesi di indiscriminato abbandono di rifiuti, costituiscono reato ai sensi dell’art 255 D. Lgs 152/2006 e quindi i responsabili vengono deferiti all’autorità giudiziaria. Su questo, insieme agli agenti della polizia locale di Modica, saremo intransigenti perché il nostro unico e condiviso obiettivo, è quello di mantenere il decoro in una Città bella come Modica. Ricordiamo, conclude Cannizzaro, che i modi per evitare di finire in un video come questo o ancora peggio multati o denunciati, non mancano. A cominciare dalla richiesta di ritiro ingombranti che operiamo sino a casa, semplicemente chiamando il numero 366 7556216 oppure portandoli al Ccr di contrada Michelica, zona artigianale o ancora presso i punti di raccolta mobile in giro ogni giorno per la nostra città”.