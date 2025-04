Il Distretto Socio-Sanitario 44, di cui Ragusa è ente capofila e del quale fanno parte i Comuni di Chiaramonte Gulfi, Giarratana, Monterosso Almo e Santa Croce Camerina, ha partecipato a una manifestazione di interesse che rientra nel Programma Nazionale di inclusione e lotta alla povertà del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il potenziamento delle risorse da impiegare nel settore dei Servizi Sociali. I costi del personale saranno sostenuti dal Ministero, quindi senza nessun impegno economico da parte dei Comuni. Il Distretto 44 si è aggiudicato la possibilità di assumere 12 nuove figure professionali, che saranno suddivise tra i diversi Comuni: 4 – funzionarie/i amministrative/i; 3 – contabili; 2 – psicologhe/psicologhe; 1 – pedagogista; 2 – educatori/educatrici professionali. Il personale sarà inserito nel Settore Servizi Sociali dei Comuni del Distretto, secondo una ripartizione basata sul numero di abitanti, con un contratto a tempo determinato, per il triennio 2025-2027, e il bando per la selezione delle figure professionali sarà pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. “Da quando ho l’onore di ricoprire il mio ruolo – afferma il sindaco, Peppe Cassì – sono numerose e in costante crescita le prove di efficienza da parte degli uffici comunali. Tra questi spicca il settore dei Servizi sociali, che nonostante la delicatezza dei temi trattati rappresenta un’autentica eccellenza, capace non solo di rispondere alle diverse esigenze dei cittadini più in difficoltà con grande umanità, ma anche di partecipare insieme ai colleghi del Distretto 44 a progetti strategici di grande importante con ottimi risultati: a nome mio e della cittadinanza, grazie!” “Sono convinta – prosegue l’assessora al Personale, Catia Pasta – che l’immissione di nuovo personale rappresenterà un valore aggiunto per i nostri Servizi sociali, che per loro natura hanno l’esigenza di gestire i singoli casi con un rapporto interpersonale diretto, umano e continuativo. È un percorso virtuoso, con la capacità dei nostri di ottenere risorse per nuovo personale che a sua volta potenzierà gli stessi uffici, in un’ottica di continuo miglioramento dei servizi e della nostra capacità di risposta”. “I Servizi di Welfare del Comune di Ragusa – conclude l’assessora ai Servizi Sociali, Elvira Adamo – beneficeranno della misura proposta dal Ministero con l’obiettivo di rendere ancora più efficienti e puntuali i servizi erogati, offrire miglior accoglienza e soddisfazione dei bisogni espressi dall’utenza. Con l’ingresso di figure professionali specializzate potremo potenziare i sistemi di protezione sociale a favore di persone in condizione di svantaggio – economico, abitativo, sociale, sanitario. I Servizi Sociali del Comune di Ragusa offrono già un elevato standard qualitativo, che potrà essere ulteriormente migliorato. La misura permetterà anche di implementare i servizi offerti dagli altri Comuni del Distretto, con benefici concreti per l’intero territorio”.