Riqualificazione dell’area urbana di Santa Maria del Focallo a Ispica: un progetto per migliorare i servizi rivolti a turisti e cittadini e per dotare la comunità di un luogo di socializzazione. È stato sottoscritto oggi l’accordo istituzionale tra il Libero Consorzio Comunale di Ragusa e il Comune di Ispica per la riqualificazione dell’area urbana di Santa Maria del Focallo, alla presenza della Commissaria straordinaria Patrizia Valenti e dell’assessore ai Lavori Pubblici Massimo Dibenedetto. C’era anche il direttore generale Nitto Rosso (tutti nella foto). L’accordo, che sarà oggetto di due convenzioni tra i due enti, mira a migliorare i servizi pubblici e a valorizzare contrada Marza. Il progetto prevede la trasformazione dell’area attualmente occupata da un campo sportivo polifunzionale in completo stato di abbandono in una piazza pubblica con strutture di servizio per attività di ristoro e commercio, rendendo la zona più accogliente e funzionale. Tra gli interventi principali anche la realizzazione di un parcheggio pubblico per la sosta giornaliera dei turisti, che potranno parcheggiare comodamente prima di accedere alla spiaggia di Contrada Marza. Un’area attrezzata a verde, con la creazione di un percorso pedonale che consentirà un accesso diretto alla spiaggia. Un sovrappasso pedonale per garantire l’attraversamento in sicurezza della Strada Provinciale n. 67, migliorando così la mobilità. “Concluso il progetto, pronto per l’approvazione, abbiamo sottoscritto oggi l’accordo di programma e la prossima settimana procederemo con l’approvazione formale per la gara. Questo è un passo importante per la riqualificazione di una delle zone più frequentate del nostro territorio”, dichiara la Commissaria Straordinaria Patrizia Valenti. “Realizzeremo una piazza ricca di servizi, tra cui un piccolo supermercato, un punto medico e, soprattutto, servizi igienici a disposizione dei turisti e di chi si reca in spiaggia. Uno spazio attrezzato a verde condurrà fino alla strada provinciale, dove un sovrappasso pedonale garantirà l’accesso alla spiaggia in totale sicurezza”, aggiunge Valenti.