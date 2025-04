La situazione della sanità nel territorio e nella città di Vittoria, così come nell’intero meridione d’Italia, preoccupa fortemente la Diocesi di Ragusa. Sempre più persone vedono compromesso il proprio “diritto alla salute” e la possibilità di ricevere cure mediche gratuite nei tempi e nelle modalità adeguate. La mancanza di medici nell’ospedale di Vittoria è stata messa in rilievo dalla protesta avviata in questi giorni dal sindaco di Vittoria Francesco Aiello e da altri esponenti politici.

Questa mattina il vicario foraneo di Vittoria, don Giovanni Giaquinta e alcuni sacerdoti, si sono recati al presidio attivo da tre giorni davanti al piazzale del nosocomio vittoriese per incontrare il sindaco e condividere la preoccupazione della città e dei cittadini per la situazione attuale.

“I recenti sforzi della direzione dell’Asp di Ragusa e i bandi e concorsi espletati di recente – spiegano dalla Diocesi di Ragusa – consentiranno di migliorare parzialmente la situazione. Ma permane una situazione di crisi strutturale su cui è necessario puntare i riflettori con continuità. È necessario un impegno coeso della società civile, delle istituzioni e del mondo politico per evitare che la sanità pubblica venga smantellata e che vengano meno i servizi essenziali per la salute. Sono colpiti ovviamente i malati e i pazienti più fragili e quelli con minori possibilità economiche. I lunghi tempi di attesa per esami clinici essenziali e urgenti, la penuria di medici e personale sanitario che possano garantire i servizi necessari, le difficili e problematiche situazioni di lavoro, le dimissioni e i trasferimenti di alcuni medici sono solo alcuni degli elementi di crisi che emergono attualmente rispetto ai quali si auspica un impegno più forte per salvaguardare il diritto di ogni persona umana a ricevere cure sanitarie adeguate. Un ringraziamento particolare è dovuto ai medici e al personale sanitario, così come agli attuali dirigenti Asp, che in questo momento di particolare crisi, stanno producendo ogni sforzo, spesso lavorando in condizioni di grandi difficoltà, con turni asfissianti e con grande dedizione”.