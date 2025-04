Restano sempre critiche, ma stazionarie, le condizioni del ragazzo di 20 anni che è stato operato d’urgenza, nel corso della notte, all’ospedale Maggiore-Baglieri (nella foto) di Modica, dopo l’incidente stradale di cui è rimasto vittima a Pozzallo, lungo la strada del porto, in seguito allo scontro con un’utilitaria. Il giovane, originario di Modica ma residente nella città marittima, si trova ancora in prognosi riservata, ma l’operazione sarebbe andata bene. Così, almeno, assicura il sindaco Roberto Ammatuna che ha acquisito informazioni dagli stessi sanitari. “Pur nella gravità della situazione – afferma il primo cittadino – la fortuna di questo giovane è stata quella di essere stata operata da un’equipe in gamba, con un primario di grande livello come il dott. Goffredo Caldarera. Ha, infatti, attuato un intervento molto complesso, in una zona delicata del corpo, quella dell’addome, e, sul piano clinico, lo stesso è riuscito. Adesso, naturalmente, bisognerà comprendere come reagirà il ragazzo nelle prossime ore. Ma tutta la città fa il tifo per lui. Speriamo bene”.